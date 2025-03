Ist das bitter!

Marcel Sabitzer muss im Bundesliga-Topspiel Borussia Dortmunds bei RB Leipzig (zum LIVE-Ticker >>>) noch in der ersten Halbzeit verletzt vom Platz. In einem Zweikampf vor dem Tor will der Mittelfeldspieler gegen Nationalteam-Kollegen Christoph Baumgartner klären, rauscht dabei auch noch mit Mitspieler Pascal Groß zusammen.

Dabei scheint sich Sabitzer das Knie verdreht zu haben, er muss behandelt werden. Unter Tränen und gestützt von zwei Betreuern muss er in Minute 33 vom Platz.

Eine Diagnose ist freilich noch ausständig, Leipzig führt zum Zeitpunkt der Sabitzer-Verletzung bereits mit 1:0. Durch seine Verletzung ist Sabitzer wohl auch für das Länderspiel-Doppel gegen Serbien fraglich.