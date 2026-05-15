Karriereende? Neuer trifft Zukunftsentscheidung

Manuel Neuer setzt seine Karriere um ein weiteres Jahr fort.

Der 40-jährige Torhüter des FC Bayern München verlängert seinen eigentlich im Sommer auslaufenden Vertrag bis Juni 2027. Auch Ersatzkeeper Sven Ulreich (37) verlängert seinen auslaufenden Vertrag bis zum Sommer des nächsten Jahres.

Neuer wechselte 2011 vom FC Schalke 04 an die Isar. Seither bestritt er 597 Spiele im Trikot des deutschen Rekordmeisters. Unter anderem wurde er mit den Bayern zwei Mal Champions-League-Sieger und 13 Mal deutscher Meister.

In dieser Saison absolvierte er aufgrund mehrerer kleinerer Verletzungen nur 36 von 53 Spielen.

DFB-Comeback?

"Ich habe mir für die Entscheidung Zeit genommen und freue mich jetzt sehr. Hier stimmen alle Voraussetzungen: Wir können mit dieser Mannschaft jeden schlagen, ich fahre jeden Tag mit Spaß an die Säbener Straße und bringe meine Leistung. In unserem Torwartteam halten wir zusammen und versuchen, die Latte immer höher zu legen, uns permanent gegenseitig zu pushen und optimal auf die Spiele vorzubereiten", sagt Neuer zu seiner Verlängerung.

Nicht nur im Bayern-Trikot könnte Neuer weitermachen. Zuletzt gab es immer wieder Spekulationen über ein mögliches Comeback im DFB-Team bei der WM.

Eigentlich beendete der 124-fache Nationalspieler nach der Heim-EM 2024 seine Team-Karriere.