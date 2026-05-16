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Schicker bindet wohl Leistungsträger langfristig

Der Stürmer kam im Sommer ablösefrei und hat sich unter Chefcoach Christian Ilzer stark entwickelt.

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Andreas Schicker macht bei der TSG Hoffenheim Nägel mit Köpfen!

Der ehemalige Sturm-Boss treibt die Kaderplanungen weiter voran und wird laut "Sky" in Kürze wohl auch den Vertrag mit Stürmer Tim Lemperle langfristig verlängern.

Im Gespräch ist eine vorzeitige Vertragsverlängerung um zwei Jahre bis 2031. Letzte Details seien noch zu klären. Sowohl Lemperle als auch der Klub wollen gemeinsam in die Zukunft gehen, heißt es.

Ablösefrei aus Köln

Der 24-jährige Stürmer kam im vergangenen Sommer ablösefrei vom 1. FC Köln nach Sinsheim. Dort entwickelte er sich unter Cheftrainer Christian Ilzer zum Stammspieler im Angriff.

In der laufenden Saison bringt er es auf acht Tore und zwei Vorlagen in 30 Einsätzen.

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