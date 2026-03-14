Der VfL Wolfsburg muss auch unter Neo-Cheftrainer Dieter Hecking weiter auf den ersten Sieg seit zwei Monaten warten.

Am 26. Spieltag der Deutschen Bundesliga dürfen die Wolfsburger aber zumindest beim 1:1 gegen die TSG Hoffenheim über einen Punkt jubeln.

Dabei ist in der ersten Hälfte Hoffenheim die gefährlichere Mannschaft: Kopfbälle von Kabak und Burger verfehlen ihr Ziel nur knapp. Kurz vor der Pause hält dann Wolfsburg-Keeper Grabara stark gegen Asllani. Zudem ist Kabak ein weiteres Mal knapp am Torerfolg dran.

Hoffenheim bleibt auch in der zweiten Halbzeit das überlegene Team, der Treffer fällt allerdings auf der anderen Seite. Eriksen findet mit seiner Ecke Koulierakis, der erfolgreich zum 1:0 für Wolfsburg einköpft (65.).

Wimmer feiert Comeback, dann Ausgleich

Die TSG kann in der Schlussphase des Spiels aber noch den Ausgleich erzielen: Prömel verwertet die Hereingabe von Bebou zum 1:1 (83.). Bei diesem Ergebnis bleibt es dann auch.

Kurz vor dem Ausgleich feiert ÖFB-Teamspieler Patrick Wimmer nach seiner Einwechslung in der 80. Minute sein Comeback nach überstandenem Muskelfaserriss. Sein ÖFB-Kollege Prass spielt bei Hoffenheim bis zur 61. Minute.

Während Hoffenheim mit 50 Punkten auf Platz drei rangiert, bleibt Wolfsburg Vorletzter, hat nun aber immerhin 21 Punkte am Konto. Auf den Relegationsplatz fehlen drei Zähler.

Dortmund holt erwarteten Dreier gegen Augsburg

Borussia Dortmund darf am Samstag über einen 2:0-Heimsieg gegen den FC Augsburg jubeln.

Gleich nach 13 Minuten die Führung für den BVB: Adeyemi kommt im Fünfer an den Ball und fackelt nicht lange mit seinem Abschluss - 1:0.

Nach einer halben Stunde trifft Beier die Querlatte, auch Adeyemi ist knapp an seinem zweiten Tor dran. Wenige Minuten später trifft der Ex-Salzburger dann auch die Querlatte.

Es dauert bis zur zweiten Halbzeit, ehe das zweite Tor fällt: Reggiani köpft nach 59 Minuten zu seinem ersten Bundesliga-Tor ein.

Adeyemi und Guirassy sind in den Schlussminuten noch knapp am 3:0 dran, Dahmen kann jedoch Schlimmeres verhindern.

ÖFB-Teamspieler Sabitzer spielt bei Dortmund bis zur 86. Minute. Für ihn kommt sein womöglich bald künftiger ÖFB-Kollege Chukwuemeka ins Spiel. Bei Augsburg wird Gregoritsch in der 68. Minute eingewechselt.