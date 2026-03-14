Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig EBS Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf F95
Endstand
1:0
0:0 , 1:0
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Braunschweig gewinnt bei Kornetka-Debüt

Der Co-Trainer von Ralf Rangnick feiert ein gelungenes Debüt als Chefcoach. Paderborn patzt unterdessen im Aufstiegskampf.

Braunschweig gewinnt bei Kornetka-Debüt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Lars Kornetka feiert einen erfolgreichen Einstand als Cheftrainer von Eintracht Braunschweig.

Der Deutsche, der bis nach der WM auch Co-Trainer von Ralf Rangnick beim ÖFB-Team bleibt, gewinnt mit seinem Team in der 26. Runde der 2. Bundesliga mit 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf.

Die Braunschweiger gewinnen dank des Treffers von Robin Heußler (62.) und verlassen dadurch die Abstiegsränge und springen vorerst auf Platz 12.

Nürnberg gewinnt gegen Schwab

Ebenfalls einen Sieg feiern darf der 1. FC Nürnberg. Die Franken gewinnen auswärts gegen Holstein Kiel mit 3:2.

Die Tore für die Nürnberger erzielen Julian Justvan (14., 22.) und Mohamed Ali Zoma (72.). Auf Seiten der Kieler treffen Adrian Kapralik (29.) und Kasper Davidsen (45+8.).

ÖFB-Legionär Stefan Schwab wurde in der 77. Minute eingewechselt.

Paderborn spielt nur Remis

Einen Rückschlag im Aufstiegskampf gibt es für den SC Paderborn. Die Ostwestfalen spielen im Duell gegen Arminia Bielefeld nur 2:2.

Dabei geht Bielefeld durch Joel Grodowski (24.) in Führung. Ein Doppelpack von Stefano Marino (54., 62.) sorgt dann für die Wende, doch Mael Corboz gleicht in der 90. Minute per Elfmeter wieder aus.

In der Tabelle bleiben die Paderborner damit weiterhin Vierter. Bielefeld rutscht hingegen ab auf Platz 14.

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