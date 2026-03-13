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Überraschend schnell: Leipzig-Legionär in Stuttgart wieder dabei

Der ÖFB-Mittelfeldspieler fiel zuletzt mit einer Adduktorenverletzung aus. Diese konnte er erfreulicherweise rasch auskurieren.

Überraschend schnell: Leipzig-Legionär in Stuttgart wieder dabei Foto: © GETTY
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An diesem Wochenende wartet im Kampf um die Champions-League-Ränge in der Deutschen Bundesliga ein heißes Duell: Der VfB Stuttgart empfängt RB Leipzig (So, 19:30 Uhr/im LIVE-Ticker>>>).

Bei den Gästen wird ÖFB-Legionär Xaver Schlager wieder zur Verfügung stehen, der sich Ende Februar beim 2:2 gegen Borussia Dortmund eine Adduktorenverletzung zugezogen hatte. Eigentlich war von einem Ausfall bis nach der Länderspielpause auszugehen, nun ist Schlager schon wesentlich früher wieder mit von der Partie.

"Erhöht unsere Schlagkraft"

"Xaver ist wieder voll dabei", gab Leipzig-Coach Ole Werner auf der freitägigen Pressekonferenz bekannt. Es sei "gut, dass er wieder da ist. Das erhöht unsere Schlagkraft in der entscheidenden Phase".

Ob Schlager von Beginn an zum Einsatz kommen wird oder erst später von der Bank, ließ Werner erwartungsgemäß offen.

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