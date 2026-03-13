Erstes Tor! Kevin Stöger leitet Gladbachs Sieg über St. Pauli ein

Borussia Mönchengladbach eröffnet den 26. Spieltag der deutschen Bundesliga mit einem 2:0-Erfolg über den FC St. Pauli.

Grund zur Freude gibt es dabei auch für Kevin Stöger, der den Sieg mit seinem ersten Tor im 23. Saison-Einsatz (inklusive DFB-Pokal) einleitet.

Zu Beginn der Partie im Borussia-Park zeigen beide Mannschaften ein von Taktik geprägtes Spiel, in dem zwingende Torchancen zunächst ausbleiben. Die Elf von Trainer Alexander Blessin agiert in der Defensive weitgehend geordnet, kann aber im Spiel nach vorne kaum Akzente setzen und verzeichnet unter anderem durch Jackson Irvine nur Fehlversuche.

Besser macht es die Truppe von Eugen Polanski, bei der vor allem Stöger im Mittelpunkt steht: Er zieht im Mittelfeld die Fäden und belohnt seine engagierte Leistung kurz vor der Pause. In der 37. Spielminute bricht der Österreicher den Bann und erzielt die vielumjubelte Führung für die Hausherren - und das mit einem traumhaften Freistoß.

Auf der Gegenseite kommen die rot-weiß-roten Legionäre David Nemeth, Simon Spari und Jannik Robatsch bei St. Pauli an diesem Abend nicht zum Einsatz.

Eiskalte Entscheidung und harmlose Gäste

Auch nach dem Seitenwechsel ändert sich wenig an der grundsätzlichen Dynamik auf dem Rasen. Mönchengladbach verwaltet den Ballbesitz geschickt, zieht immer wieder das Tempo an und taucht gefährlich in der gegnerischen Hälfte auf.

Schließlich führt ein präziser Vorstoß zur Vorentscheidung: Franck Honorat wird mustergültig von Lukas Ullrich bedient und vollendet eiskalt zum 2:0 (62.).

St. Pauli bemüht sich im Anschluss zwar um eine Antwort und erarbeitet sich durch Standardsituationen noch den einen oder anderen Eckball, doch der nötige Druck im Strafraum fehlt. Insgesamt bringen die Gäste in der gesamten Spielzeit keinen einzigen ihrer vier Schüsse direkt auf das Tor.

Blick auf die Tabelle

Für Borussia Mönchengladbach bedeutet dieser Heimerfolg ein wichtiges Polster auf die untere Tabellenregion. Das Team verweilt mit nun 28 Punkten auf Rang zwölf und kann etwas befreiter auf die kommenden Aufgaben blicken.

Der FC St. Pauli hingegen erfährt einen bitteren Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Da sich die direkte Konkurrenz am Tabellenende in dieser Runde teilweise gegenseitig Punkte abluchst, fallen die Hamburger mit ihren 24 Zählern auf den 16. Platz zurück und stehen damit aktuell enorm unter Druck auf dem Relegationsrang.