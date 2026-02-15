Gregoritsch und Augsburg mit glücklichem Sieg im Abstiegskracher

Michael Gregoritsch und seinen Augsburgern gelingen Big-Points im Abstiegskampf.

Der FC Augsburg gewinnt am 22. Spieltag der deutschen Bundesliga mit 1:0 im Abstiegsduell gegen den 1. FC Heidenheim. Der ÖFB-Stürmer präsentiert sich bis auf eine Ausnahme unauffällig und wird in der 59. Minute für Ribeiro ausgewechselt. Der Heidenheimer ÖFB-Legionär Mathias Honsak kommt erst in der 87. Minute

In einer recht ereignisarmen ersten Halbzeit versucht Augsburg erst nach einer Viertelstunde, das Geschehen an sich zu reißen. Jakic (18.) hält es aus der Distanz drauf, was allerdings kein Vergleich zum einzigen Highlight der ersten 45 Minuten ist.

Denn in der 38. Minute versucht Gregoritsch nach einem Fehler im FCH-Aufbau aus 45 Metern sein Glück. Keeper Ramaj ist zwar etwas aufgerückt, der Distanzschuss geht jedoch klar vorbei.

Heidenheim drückt

Mit dem Seitenwechsel übernehmen die Heidenheimer die Kontrolle. Conteh (50.) hat die erste Gelegenheit der zweiten Hälfte. In der Folge werden die Chancen klarer.

Schöppner (65.) scheitert aus knapp 20 Metern an Dahmen, wenig später schießt Dinkci (69.) von der Strafraumkante drüber, ehe Schöppners nächster Abschluss (73.) geblockt wird.

Führung völlig aus dem Nichts

Bis dato in Halbzeit zwei kaum mit einer Chance, erhält Augsburg plötzlich einen Elfmeter. Keven Schlotterbeck wird bei einer Ecke auffällig gehalten, den fälligen Strafstoß verwandelt Claude-Maurice (80.) ins linke, untere Eck.

Der für Gregoritsch eingewechselte Ribeiro (83.) hat kurz darauf die Chance auf die Entscheidung, sein Abschluss ist nach einem starken Solo aber zu ungefährlich. Erst in der 90. Minute ergibt sich die erste echte Ausgleichschance für Heidenheim, Ibrahimovic verzieht nach Ballgewinn aber deutlich.

Augsburg verbessert sich durch diesen Sieg wieder auf Rang elf mit 25 Punkten. Heidenheim bleibt mit 13 Zählern weiter 18. und damit Tabellen-Letzter.