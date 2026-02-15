Aus im Elfmeterschießen! Klarer verabschiedet sich aus FA-Cup

Bitteres Aus für Christoph Klarer und seinen Birmingham City FC.

In Runde vier des FA-Cups scheitert der ÖFB-Legionär mit Birmingham erst im Elfmeterschießen an Leeds United. Nach 120 Minuten steht es 1:1, doch wegen zwei Fehlschüssen der Gastgeber setzt sich der Premier-League-Klub nach Penalties mit 4:2 durch.

Der Underdog aus der Championship startet engagiert in die Partie und setzt die Gäste früh unter Druck. Bereits in der Anfangsphase kommt Jay Stansfield zu einer guten Möglichkeit, scheitert jedoch am gegnerischen Torwart (11.).

Nmecha eiskalt

Leeds braucht eine Weile, um ins Spiel zu finden, meldet sich aber nach einer halben Stunde durch einen gefährlichen Schuss von Sean Longstaff an, der jedoch von Ryan Allsop pariert wird (31.). Trotz eines leichten Chancenplus für die Hausherren geht es torlos in die Kabinen.

Der zweite Durchgang beginnt mit einem Paukenschlag für die Gäste. Kurz nach Wiederanpfiff bringt Lukas Nmecha Leeds United in Führung (49.).

Späte Erlösung für Birmingham

Birmingham zeigt sich jedoch nicht geschockt und drängt auf den Ausgleich, erspielt sich mehrere Eckbälle und setzt Leeds in der eigenen Hälfte fest.

Die Bemühungen werden schließlich spät belohnt: Patrick Roberts erzielt kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit den viel umjubelten Ausgleichstreffer (89.).

In der darauf folgenden Verlängerung neutralisieren sich beide Teams weitgehend, wobei die Intensität hoch bleibt.

ÖFB-Legionär und Birmingham-Kapitän Klarer zeigt eine engagierte Leistung in der Defensive, sieht in der zweiten Hälfte der Verlängerung nach einem taktischen Foul aber die Gelbe Karte (110.). Tore fallen in den extra 30 Minuten keine mehr.

Bitteres Ende vom Punkt

Die Entscheidung muss schließlich vom Punkt fallen. Im Elfmeterschießen beweisen die Schützen von Leeds United Nervenstärke: Joel Piroe, Dominic Calvert-Lewin, Brenden Aaronson und Sean Longstaff verwandeln allesamt sicher.

Auf Seiten von Birmingham treffen zwar Jay Stansfield und Marvin Ducksch, doch Tommy Doyle und Torschütze Roberts scheitern, womit das Schicksal der Gastgeber besiegelt ist. Leeds United gewinnt das Elfmeterschießen mit 4:2 und darf sich über den Einzug in das Achtelfinale freuen.