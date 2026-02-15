ℹ️ Manuel Neuer fällt vorerst aus— FC Bayern München (@FCBayern) February 15, 2026
Manuel Neuer hat sich beim gestrigen Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den SV Werder Bremen einen Faserriss in der linken Wade zugezogen.
🔗 https://t.co/uky44o3PJw
Gute Besserung, Manu! 🙏 pic.twitter.com/AZn4TtAfL3
NEWS
Bittere Verletzung: Bayern gibt Neuer-Diagnose bekannt
Der 39-Jährige wurde am Samstag zur Pause ausgewechselt. Nun ist klar, welche Art der Verletzung er sich zugezogen hat.
Bitterer Ausfall für Bayern München: Keeper Manuel Neuer dürfte dem deutschen Rekordmeister mehrere Wochen fehlen.
Der 39-Jährige wurde beim 3:0-Sieg gegen Werder Bremen zur Pause ausgewechselt - nun gibt sein Klub die Diagnose bekannt. Laut offizieller Mitteilung habe sich Neuer einen Muskelfaserriss zugezogen.
Man müsse daher "vorerst" auf den Kapitän verzichten. Üblicherweise beträgt die Ausfallzeit bei einer solchen Blessur einige Wochen. Bis Neuer wieder fit ist, wird ihn Jonas Urbig vertreten.