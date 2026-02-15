Bittere Verletzung: Bayern gibt Neuer-Diagnose bekannt

Bitterer Ausfall für Bayern München: Keeper Manuel Neuer dürfte dem deutschen Rekordmeister mehrere Wochen fehlen.

Der 39-Jährige wurde beim 3:0-Sieg gegen Werder Bremen zur Pause ausgewechselt - nun gibt sein Klub die Diagnose bekannt. Laut offizieller Mitteilung habe sich Neuer einen Muskelfaserriss zugezogen.

Man müsse daher "vorerst" auf den Kapitän verzichten. Üblicherweise beträgt die Ausfallzeit bei einer solchen Blessur einige Wochen. Bis Neuer wieder fit ist, wird ihn Jonas Urbig vertreten.