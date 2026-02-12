Ansakonferenz

Das 348. Wiener Derby steht vor der Tür – sei live dabei!

Textquelle: © LAOLA1
Am Sonntag kämpfen Austria und Rapid um die Vormachtstellung in Wien! Um 17:00 Uhr ertönt in der Generali Arena der Anpfiff zum 348. Derby (LIVE-Ticker).

Ab 16:00 Uhr ist die Ansakonferenz LIVE dabei: Die Hosts Hannes Kristoferitsch, July Haunschmid und Patrick Gstettner verfolgen das brisante Duell gemeinsam, analysieren die Partie und sprechen mit den Usern über alles, was das Wiener Derby bewegt.

Direkt aus dem Stadion melden sich Harald Prantl und Johannes Bauer mit exklusiven Impressionen. Im Chat kannst du live mitdiskutieren und interagieren.

HIER geht es zur Watchparty >>>

Die schönsten Derby-Choreos

Slideshow starten

67 Bilder

