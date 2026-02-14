Top-Quartett makellos: Auch Stuttgart kann siegen

Der VfB Stuttgart hält in der Spitzengruppe der deutschen Bundesliga Schritt: Am 22. Spieltag gibt es einen 3:1-Heimerfolg über den 1. FC Köln.

Bereits früh prüft Deniz Undav den gegnerischen Torhüter (2.), kurz darauf setzt Cenk Özkacar auf der Gegenseite einen Kopfball knapp neben das Tor (3.).

Die Stuttgarter belohnen sich schließlich für ihre Bemühungen, als Demirovic nach Vorarbeit von Jamie Leweling zur verdienten Führung einschiebt (15.).

Lukas Kwasnioks Truppe versteckt sich jedoch nicht und kommt vor der Pause durch Jan Uwe Thielmann zu einer guten Gelegenheit, dessen Schuss jedoch pariert wird (38.). Mit dem knappen Vorsprung für die Schwaben geht es in die Kabinen.

Wildes Finale

Auch im zweiten Durchgang bleibt das Spiel lange Zeit offen, wobei beide Teams immer wieder zu Abschlüssen kommen, etwa durch den Kölner Marius Bülter, der das Ziel jedoch verfehlt (59.).

In der Schlussphase nimmt die Begegnung dann richtig Fahrt auf. Zunächst gelingt den Gästen der Ausgleich, als der eingewechselte Luca Waldschmidt Ragnar Ache bedient, der zum 1:1 trifft (79.).

Die Freude währt jedoch nur kurz, denn Stuttgart antwortet prompt: Wieder ist es Demirovic, der die Hausherren nur fünf Minuten später erneut in Front bringt (84.).

In den letzten Minuten werfen die Kölner alles nach vorne und bringen unter anderem ÖFB-Legionär Florian Kainz (89.) für Eric Martel, um noch einmal offensive Impulse zu setzen.

Doch den Schlusspunkt setzt der VfB: Der eingewechselte Angelo Stiller bedient Undav, der in der Nachspielzeit eiskalt zum 3:1-Endstand vollendet (90.+2).