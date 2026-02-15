Holstein Kiel Holstein Kiel HOK Schalke 04 Schalke 04 SCH
Endstand
1:2
0:2 , 1:0
  • David Zec
  • Kenan Karaman
  • Hasan Kurucay
NEWS

Schalke kämpft sich zurück an die Tabellenspitze

Das Team von Miron Muslic kann mit einem Sieg den Patzer von Darmstadt nutzen.

Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Schalke 04 ist zurück an der Tabellenspitze der 2. deutschen Bundesliga.

Nachdem Darmstadt gestern nur 2:2 spielte, feiern die "Königsblauen" am 22. Spieltag einen wichtigen 2:1-Auswärtssieg bei Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel.

Dzeko mit den entscheidenden Vorlagen

Entscheidender Mann für die Truppe von Miron Muslic ist abermals Edin Dzeko. Der Stürmerstar bereitet sowohl den ersten Treffer von Kenan Karaman (16.), als auch das 2:0 durch Hasan Kurucay vor (29.) vor.

David Zec gelingt in der 55. Minute per Elfmeter zwar noch der Anschlusstreffer, doch die Gelsenkirchner bringen den Sieg über die Zeit. Dejan Ljubicic spielte bei Schalke bis zur 79. Minute. Stefan Schwab sitzt bei Kiel die vollen 90 Minuten auf der Bank.

Nullnummer in Bochum, Bielefeld feiert Sieg

Ebenfalls über einen Sieg jubeln dürfen die Fans von Arminia Bielefeld. Die Ostwestfalen gewinnen dank der Treffer von Maximilian Bauer (32.) und Benjamin Boakye (88.) auswärts mit 2:0 beim 1. FC Magdeburg.

Keine Tore gibt es in der Partie VfL Bochum gegen SC Paderborn. Durch das 0:0 verpassen die Paderborner den Sprung auf einen Aufstiegsplatz.

