Klopft Bayern an? Leipzig-Star bezieht Stellung

Konrad Laimer, Marcel Sabitzer und Dayot Upamecano - sie alle wechselten in den letzten Jahren von RB Leipzig zum FC Bayern.

Glaubt man unterschiedlichen Berichten, könnte mit Yan Diomande bald ein weiterer Spieler dazukommen. Seitdem der Ivorer im vergangenen Sommer für 20 Millionen von Leganes kam, überzeugt er vollständig bei den Leipzigern (7 Tore, 5 Vorlagen).

Wie Diomande im Interview mit der Bild verrät, verstehe er die Gerüchte durchaus als Kompliment: "Es ist immer schön, so etwas zu hören." Dennoch hält er fest: "Aber ich habe mit keinem von den Bayern gesprochen."