ÖFB-Trio bekommt von Kane und Co. eingeschenkt

Der FC Bayern München marschiert weiter in Richtung 35. Meistertitel.

Am 22. Spieltag der deutschen Bundesliga setzen sich die Münchner mit Konrad Laimer auswärts mit 3:0 gegen den SV Werder Bremen und die ÖFB-Legionäre Marco Friedl, Romano Schmid und Marco Grüll durch.

Früher Kane-Doppelpack

Der deutsche Rekordmeister dominiert von Beginn an das Geschehen. In der 19. Minute dribbelt sich Youngster Lennart Karl in den Strafraum, dort wird er dann vom Bremer Senne Lynen gelegt. Nach kurzem VAR-Check entscheided der Schiedrichter folgerichtig auf Elfmeter, den Harry Kane eiskalt zum 1:0 verwandelt (22.).

Nur drei Minuten später ist es erneut Kane, der nach Diaz-Vorlage auf 2:0 erhöht (25.). Danach ziehen sich die Bayern etwas zurück und Bremen kommt gerade zu Beginn der zweiten Hälfte immer wieder zu Chancen.

Doch in der 70. Minute sorgt Leon Goretzka für das 3:0 und damit für die Entscheidung.

Durch den Sieg bauen die Bayern ihren Vorsprung in der Tabelle auf Verfolger Borussia Dortmund wieder auf sechs Punkte aus. Bremen hingegen hängt durch das zwölfte sieglose Bundesliga-Spiel in Folge weiter auf dem Relegationsplatz fest.

Leverkusen fertigt St. Pauli ab

Ebenfalls über einen Sieg jubeln darf Bayer 04 Leverkusen.

Das Team von Kasper Hjulmand gewinnt zuhause dank Treffer von Jarell Quansah (13.), Patrik Schick (14.), Edmond Tapsoba (52.) und Ernest Poku (78.) souverän 4:0 gegen den FC St. Pauli. Jannik Robatsch sitzt bei St. Pauli nur auf der Bank.

In der Tabelle springen die Leverkusner vorerst wieder auf einen Champions-League-Platz. St. Pauli belibt als 17. weiter auf einem Abstiegsplatz.

Frankfurt zurück auf der Siegerstraße

Nach neun sieglosen Spielen in Folge darf auch Eintracht Frankfurt wieder mal über einen Sieg jubeln.

Das Team von Neo-Coach Albert Riera gewinnt zuhause mit 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Die Tore erzielen Nathaniel Brown (24.), Ayoube Amaimouni-Echghouyab (34.) und Ansgar Knauff (75.).

Kevin Stöger wird auf Seiten der Gladbacher in der 65. Minute ausgewechselt.