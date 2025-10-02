Virkus-Nachfolge: Übernimmt ein Österreicher bei Gladbach?

Fehlstart, Trainer entlassen und Sportchef zurückgetreten - bei Borussia Mönchengladbach läuft es aktuell alles andere als nach Wunsch!

Der deutsche Bundesligist liegt nach fünf Spielen mit zwei Punkten am Tabellenende. Mit Gerardo Seoane wurde der bisherige Cheftrainer bereits vor zwei Wochen durch Interimstrainer Eugen Polanski ersetzt. Vor wenigen Tagen ist dann auch noch Geschäftsführer Sport Roland Virkus zurückgetreten (Alle Infos >>>).

Jetzt brodelt natürlich die Gerüchteküche, wer die Nachfolge von Virkus beim Klub rund um ÖFB-Teamspieler Kevin Stöger übernehmen wird. Als Wunschlösung galt Nils-Ole Book von Zweitligist SV Elversberg, dieser verlängerte am Mittwoch jedoch überraschend seinen Vertrag.

Vom Kapitän zum Geschäftsführer Sport?

Die "Bild" wirft nun mit Martin Stranzl auch einen Österreicher ins Rennen um den Posten. Der ehemalige Verteidiger spielte von 2011 bis zu seinem Karriereende 2016 für die "Fohlen" und war zwischenzeitlich sogar Kapitän.

Aktuell absolviert der mittlerweile 45-Jährige eine Ausbildung zum Diplom-Fußballmanager und hospitierte dafür bereits im Jänner auf der Geschäftsstelle der Borussia.

Laut "Kicker" sind hingegen Jörg Schmadtke, Jan Schlaudraff und Lutz Pfannenstiel Kandidaten auf die Virkus-Nachfolge. Alle drei wären, genau wie Stranzl, ohne Arbeitgeber und damit sofort verfügbar.