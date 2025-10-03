Suche
    Spitzenklubs strecken Fühler nach Bayern-Stürmerstar aus

    Der 23-Jährige schlug nach seinem Wechsel im Sommer 2024 voll ein. Das weckt Begehrlichkeiten der internationalen Konkurrenz.

    Spitzenklubs strecken Fühler nach Bayern-Stürmerstar aus Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Beim FC Bayern läuft es in dieser Saison bisher nahezu perfekt. Von den acht Spielen gewann die Kompany-Elf sämtliche. 

    Einen großen Anteil am aktuellen Erfolgslauf hat Michael Olise. Dieser wechselte im Sommer 2024 von Crystal Palace an die Isar. In seiner Debütsaison erzielte er wettbewerbsübergreifend 19 Treffer. In der aktuellen Spielzeit sind es in neun Partien fünf Tore und sechs Assists bei. 

    Auch wenn der Franzose erst seit wenigen Monaten beim FC Bayern München unter Vertrag steht, halten sich bereits Gerüchte über Interessenten. Real Madrid soll den Franzosen ins Visier genommen haben. Aus der Premier League sollen FC Liverpool, FC Chelsea und Manchester City großes Interesse zeigen. Davon berichtet "Talksport". 

    Der Plan der Bayern ist aber selbsterklärend, den 23-Jährigen zu halten. Sein Vertrag, den er bis 2029 unterschrieben hat, soll bis 2031 ausgedehnt werden. Ködern wollen ihn die Bayern-Verantwortlichen mit einer Gehaltserhöhung. In diesem soll keine Ausstiegsklausel enthalten sein.  Das will die "Sport Bild" erfahren haben. 

