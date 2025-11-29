Werder Bremen gibt in der 12. Runde der Deutschen Bundesliga beim 1:1 gegen den 1. FC Köln nach einem Last-Minute-Gegentreffer den Sieg aus der Hand.

Bremen präsentiert sich von Beginn an als dominantere Mannschaft. In Minute 16 hat EL Male die erste und einzig nennenswerte Chance für die Gäste in der ersten Halbzeit, er verfehlt das Tor knapp.

In der 22. Minute kommt Marco Friedl nach einer Flanke von Stage zum Kopfball und trifft zum 1:0 für Bremen. Kurz vor der Halbzeit haben Marco Grüll (43.) und Sugawara (44.) die Chance zu erhöhen, vergeben jedoch.

Kurz nach der Pause bewahrt Tormann Schwäbe seine Mannschaft vor Schlimmerem, nachdem ein Fehlpass direkt bei Romano Schmid landet (49.).

In der 57. zappelt der Ball zum zweiten Mal im Tor der Kölner. Nach dem Treffer von Topp entscheidet der Schiedsrichter nach VAR-Entscheidung auf Abseits.

Last-Minute-Tor sichert Köln einen Punkt

Kurz vor Schluss (90.+2) trifft der auffälligste Kölner El Mala zum Ausgleich und sichert seinem Team somit einen Punkt.

Die Österreicher Friedl, Grüll und Schmid stehen über die volle Zeit am Platz.

In der Tabelle befindet sich Werder nach der Punkteteilung vor Köln auf Rang acht.

Tabelle - Deutsche Bundesliga >>>

Berlin kassiert späte Tore

Leopold Querfeld und Christopher Trimmel geben im eigenen Stadion mit Union Berlin kurz vor Schluss den Sieg aus der Hand.

Kurz vor der Pause (43.) geht Berlin gegen den 1. FC Heidenheim durch Khedira in Führung. Bis kurz vor Abpfiff steht es 1:0, ehe Schimmer für Heidenheim in der 90. Minute den Ausgleich erzielt.

Es soll noch schlimmer kommen. Sechs Minuten später dreht Schöppner das Spiel. Er erzielt das 2:1 für das Auswärtsteam.

Somit darf Mathias Honsak, der bis zur 77. Minute im Einsatz ist, gegen Berlin jubeln. Sein Team, das auf Platz 16 rangiert, sichert sich wichtige Punkte. Berlin liegt auf Rang zehn.

Hoffenheim fertigt Augsburg ab

Hoffenheim kann zuhause gegen Augsburg einen klaren 3:0-Sieg feiern. Bereits in Minute 16 geht das Heimteam durch ein Tor von Toure in Führung. Zehn Minuten später legt Burger das 2:0 nach.

Noch vor der Halbzeit (45.+1) lenkt Zesigner den Ball unglücklich ins eigene Tor und fixiert den 3:0-Endstand.

ÖFB-Legionär Alexander Prass wird in der 72. Minute eingewechselt.

Mit dem Sieg liegt Hoffenheim in der Tabelle auf Rang vier, Augsburg ist 13.