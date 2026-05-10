Doppelschlag zum Sieg: HSV verpasst Freiburg Europacup-Dämpfer

Der SC Freiburg (Philipp Lienhart ab der 69. Minute) verliert am 33. Spieltag der deutschen Bundesliga mit 2:3 beim Hamburger SV.

Damit bleibt der Europa-League-Finalist weiterhin auf Rang sieben, der zur Conference-League-Quali berechtigt. Der SCF kann in der letzten Runde aber noch von Frankfurt und Augsburg überholt werden.

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Infolge eines gemächlichen Starts geht der HSV in Führung: Lokonga lässt einen Querpass von Grönbaek durch, Jatta kann aus kurzer Distanz einschießen (14.).

Freiburg antwortet aber perfekt: Nur zwei Minuten später findet EL-Doppelpacker Kübler Matanovic, der Stürmer verwertet ins rechte Eck. Damit geht es auch in die Kabinen.

Doppelschlag vor Lienhart-Einwechslung

Knapp 20 Minuten passiert mit Ausnahme von der ein oder anderen Chance im zweiten Durchgang nicht viel, ehe Luka Vuskovic die Hanseaten wieder in Führung bringt: Der Innenverteidiger entscheidet sich beim Freistoß für einen Flachschuss, dieser wird noch entscheidend abgefälscht, wodurch Atubolu am falschen Fuß erwischt wird (64.).

Das Momentum vom 2:1 nimmt der HSV in weiterer Folge mit. Vuskovic findet den durchstartenden Joker Balde am rechten Flügel. Der Portugiese bleibt vor dem Tormann eiskalt und schließt zu seinem ersten Saisontor ins kurze Eck ab (67.)

Freiburg wechselt kurz darauf zum zweiten Mal und bringt neben Scherhant auch ÖFB-Legionär Philipp Lienhart ins Spiel. Als der Spielausgang schon fast besiegelt ist, trifft Matanovic nach einer Grifo-Ecke noch zum Anschluss (87.). Dabei bleibt es aber.