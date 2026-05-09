Doppelpack! Gregoritsch hält Augsburg im Europacup-Rennen

Der FC Augsburg hat dank Michael Gregoritsch noch Chancen auf den Europacup!

Am 33. Spieltag der deutschen Bundesliga gewinnt der FC Augsburg daheim mit 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach.

Augsburg erhöht das Punktekonto dadurch auf 43 Punkte und liegt auf Platz neun. Der Rückstand auf Rang sieben, der noch für das Conference-League-Playoff reichen würde, beträgt nur noch einen Punkt.

ÖFB-Legionär Michael Gregoritsch (bis zur 79. Minute) trifft zum wichtigen Führungstreffer. Stöger (bis zur 58.) steht bei der Borussia ebenso in der Startelf.

Die Gastgeber starten besser, nach guten zehn Minuten steigert sich Gladbach aber. Stöger (21.) vergibt die bisher beste Chance aus 22 Metern, seine Direktabnahme geht knapp am Tor vorbei.

VAR verhindert zunächst den Gregoritsch-Doppelpack

Gregoritsch macht es drei Minuten später besser: Nachdem Nicolas einen Fellhauer-Schuss abwehrt, staubt der Stürmer aus kurzer Distanz ab (24.).

Beinahe gelingt Gregoritsch sogar ein Doppelpack innerhalb von vier Minuten: Sein Treffer nach einer Kömür-Flanke wird wegen einer Abseitsposition allerdings aberkannt.

Dennoch geht es mit 2:0 für den FCA in die Kabinen: Kömür findet den einlaufenden Fellauer, der vor Nicolas eiskalt bleibt (42.).

Wirklich in Gefahr bringt Gladbach die Augsburger Führung nach der Pause nicht. Scally (56.) vergibt die beste Möglichkeit, ehe Fellauer das zweite Abseitstor für die Gastgeber schießt (69.).

Zweiter Treffer zur Entscheidung

Wie schon beim 1:0 netzt "Gregerl" kurz nach einem aberkannten Tor: Und wieder ist es ein Treffer in absoluter Stürmermanier: Nicolas wehrt einen Kömür-Abschluss ab, Gregoritsch läuft ein und schiebt aus wenigen Metern ein (72.).

Ein Ehrentor gelingt der Borussia noch: Reyna (90+2.) verkürzt auf 1:3.