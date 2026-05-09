Doppelpack! Gregoritsch hält Augsburg im Europacup-Rennen

Ilzer-Elf hat noch Chancen auf die CL
Eine Runde vor Schluss kann sich die TSG 1899 Hoffenheim mit Cheftrainer Christian Ilzer weiter Hoffnungen auf die Champions-League-Qualifikation machen.
Die Sinsheimer (Prass ab der 57. Minute) werden nach dem 1:0-Sieg über den SV Werder Bremen zwar von Stuttgart einkassiert, der VfB liegt aber nur aufgrund des Torverhältnisses vorne. Bei Bremen kommen alle vier ÖFB-Legionäre zum Einsatz (Friedl 90 Minuten, Schmid bis zur 71. Minute, Grüll ab der 71. Minute, Wöber ab der 80. Minute).
Platzverweis in der Anfangsphase
Sugawara erweist Bremen früh einen Bärendienst: Nach zwei Minuten tritt der Japaner die Wade von Toure - und fliegt nach VAR-Check mit Rot vom Feld.
Werder präsentiert sich in Unterzahl ordentlich, ein grober Fehler unterläuft dem SVW allerdings nach 26 Minuten: Nach einem misslungenen Rückpass von Stage passt die Werder-Abwehr bei der Ecke nicht auf. Asllani führt schnell aus, Kramaric bedient Toure, der hoch ins rechte Eck trifft (26.)
Njinmah lässt kurz nach Seitenwechsel die Ausgleichschance liegen (50.). Noch davor verpasst Lemperle (46.) das 2:0 für die TSG.
Erst in der Schlussphase schnuppern die Bremer am Ausgleich: Der Kopfball von Joker Grüll wird nach einer Flanke des eingewechselten Wöber noch geblockt (87.).