Tief im Abstiegskampf: Neues (altes) Wappen für Wolfsburg

Das Zinnenwappen ist zurück!

24 Jahre nachdem die Zinnen am "W" im Vereinswappen des VfL Wolfsburg verschwunden waren, kehren sie nun wieder zurück.

Das verkündet der Klub nur wenige Minuten vor dem Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern München (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker).

Der Verein für Leibesübungen kommt damit einem großen Wunsch vieler Fans nach. "Der VfL Wolfsburg blickt auf mehr als 80 Jahre Historie. Das Zinnenwappen war von Beginn an ein zentraler Bestandteil. Die Zinnen stiften Identifikation und verkörpern Tradition", wird Aufsichtsratschef Sebastian Rudolph im "kicker" zitiert. Das Zinnenwappen sei ein prägendes Element der Vereinskultur.

Das "prägendste Element unserer Fankultur" ist zurück

Allen voran die aktive Fanszene hatte seit langer Zeit für die Rückkehr des Wappens eingesetzt.

Marvin Minner, Wolfsburger Capo und Fanvertreter, erzählt: "Wir setzen uns seit über 20 Jahren für die Rückkehr der Zinnen ein. Es ist das prägendste Element unserer Fankultur - heute kehrt es dauerhaft im gesamten Verein zurück. Das ist für uns ein historischer und unglaublich emotionaler Moment."

Schon gegen die Bayern werden die Wolfsburger mit dem neuen (alten) Wappen auflaufen.