Hannover 96 Fortuna Düsseldorf
Endstand
2:1
1:0 , 1:1
  • Daisuke Yokota
  • Benjamin Källman
  • Elias Egouli
NEWS

Pichlers Hannoveraner beenden Negativserie

Nach einer vier Spiele andauernden Durstrecke melden sich die 96er mit einem knappen Sieg zurück. Hertha BSC lässt in Karlsruhe Punkte liegen.

Pichlers Hannoveraner beenden Negativserie Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Hannover 96 schreibt in Runde 19 der 2. Deutschen Bundesliga erstmals nach vier sieglosen Spielen wieder voll an.

Gegen Nachzügler Fortuna Düsseldorf gewinnt das Ex-Team von Neo-Salzburg-Sportchef Marcus Mann mit 2:1.

Blitztore zum Start der jeweiligen Durchgänge in Form von Daisuke Yokota (4.) und Benjamin Källman (47.) ebnen den Weg zum Sieg. Die Fortuna trifft dank Elias Egouli nur zum Anschluss (49.), Egouli sieht nur zehn Minuten später Gelb-Rot.

ÖFB-Legionär Benedikt Pichler wird nach 68 Minuten eingewechselt und vergibt kurz darauf eine Großchance auf das 3:1.

Dank des Dreiers meldet sich Hannover mit nun zwei Punkten Rückstand auf Rang drei auch im Aufstiegsrennen zurück.

Herta schon wieder nur remis

Hertha BSC lässt in diesem engen Aufstiegsrennen mit einem 2:2 beim Karlsruher SC Punkte indes Punkte liegen.

Fabian Schleusener (7.) und Sebastian Jung (26.) bringen den KSC, dem Christoph Kobald nach wie vor verletzt fehlt, zwei Mal in Führung. Fabian Reese (20.) und Jeremie Dudziak (79.) gleichen jeweils für die Hertha aus.

Die "Alte Dame" ist nach dem vierten Remis in Folge nun direkt vor dem KSC Tabellen-Siebenter.

Tabellenschlusslicht Greuther Fürth erkämpft sich trotz einer frühen Roten Karte gegen Maximilian Dietz (3.) ein 0:0 gegen Eintracht Braunschweig.

Kommentare

