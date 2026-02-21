Bayern siegt knapp, Gregoritsch leitet Wende für Augsburg ein

Der FC Bayern München hat seinen Vorsprung auf Borussia Dortmund vorerst auf neun Punkte aufgebaut.

Am 23. Spieltag schlägt der amtierende Meister Eintracht Frankfurt zuhause mit 3:2. Die Treffer erzielen Pavlovic (16.) und Kane (20., 68.) sowie Burkardt (77./E.) und Kalimuendo (86.).

ÖFB-Legionär Konrad Laimer steht Vincent Kompany weiter nicht zur Verfügung. Alle Infos >>>

Druckvoller Beginn der Bayern

Die Bayern erzeugen von Beginn an ordentlich Druck, dem die Frankfurter Defensive nach gut einer Viertelstunde nicht mehr standhalten kann.

Ein Eckball wird nicht gut genug geklärt, der Ball landet vor den Füßen von Pavlovic, der abschließt. Der nicht unhaltbare Schuss rutscht Kaua Santos durch die Finger (16.).

Nur kurz darauf: Wieder eine Ecke für die Bayern, Olise mit einer hohen Hereingabe. Stanisic verlängert mit dem Kopf, wo natürlich niemand geringerer als Kane zu seinem 27. (!) Saisontreffer einköpft (20.).

Die Gäste kommen offensiv in den ersten 45 Minuten kaum zur Geltung. Nach Wiederanpfiff folgt ein kurzes Aufbäumen, ehe die Kontrolle wieder in die Hände der Hausherren wandert.

Diese müssen in der 50. Minute aber einen schmerzhaften Verlust einstecken: Davies kann nicht mehr weitermachen, bleibt mit Trikot über dem Gesicht auf dem Rasen sitzen und wird von Ito ersetzt.

Es wird nochmal spannend

Folglich gibt es wieder einige Chancen auf das 3:0, das in der 68. Spielminute dann endgültig fällt. Wieder trifft Kane, es ist sein 28. Tor in dieser Bundesliga-Saison.

Wenig später tritt der Engländer erneut in Erscheinung. Kane will klären, trifft dabei aber Höjlund am Fuß. Der Unparteiische reagiert nicht, nach Intervention durch den VAR gibt es aber Elfmeter für die Eintracht. Burkardt verwandelt diesen (77.).

Gegen Ende wird es nochmal richtig spannend, als Kalimuendo in der 86. Minute auf 2:3 verkürzt. Der Ausgleich bleibt den Frankfurter aber verwehrt.

Mit diesem Sieg führt Bayern die Tabelle zumindest vorübergehend mit 60 Punkten an, Verfolger Borussia Dortmund trifft am Samstagabend (18:30 Uhr) auf RB Leipzig. Frankfurt bleibt Siebter.

Gregoritsch trifft bei spätem Augsburger Sieg

Ohne Patrick Wimmer muss sich der VfL Wolfsburg dem FC Augsburg mit 2:3 geschlagen geben, Joker Michael Gregoritsch sticht spät.

Gerhardt sorgt für die Führung der Heimischen (41.), Ribeiro erzielt jedoch den Ausgleich (59.). Shiogai erzielt in der 70. Minute das vermeintliche Goldtor für Wolfsburg.

In der 84. Minute bekommen die Gäste aber einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Vavro den Ball auf die Hand bekommt. ÖFB-Legionär Gregoritsch, erst in der 81. Minute eingewechselt, tritt an und sorgt für das 2:2 (87.).

In der Nachspielzeit gelingt durch Rexhbecaj tatsächlich der Lucky Punch (90.+3), Augsburg dreht die Partie. Wolfsburg verbleibt auf dem 15. Tabellenrang (20 Punkte), Augsburg mit 28 Zählern auf Position zehn.