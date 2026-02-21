Konrad Laimer steht nicht im Spieltagskader des FC Bayern München.

Wie der deutsche Rekordmeister am Samstag kurzfristig bekanntgibt, verzichtet Trainer Vincent Kompany im Duell mit Eintracht Frankfurt auf den ÖFB-Star.

Demnach sei der Salzburger (28) aufgrund von "Belastungssteuerung" nicht berücksichtigt worden.

Gegenüber "DAZN" sagt Kompany im Vorfeld des Duells mit der Eintracht am Samstag: "Laimer hat diese Woche nicht voll trainiert. Das war für ihn die beste Entscheidung. Er sollte aber nächste Woche wieder dabei sein".

Im Jänner hatte der Austro-Allrounder einen Muskelfaserriss erlitten und drei Spiele verpasst.