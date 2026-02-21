FC Bayern München FC Bayern München FCB Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt SGE
Endstand
3:2
2:0 , 1:2
  • Jonathan Burkardt
  • Arnaud Kalimuendo
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Nicht im Kader! Laimer gegen Eintracht Frankfurt nicht dabei

Der ÖFB-Star scheint überraschend nicht im Spieltagskader für das Duell mit Eintracht Frankfurt auf. Das ist der Grund:

Nicht im Kader! Laimer gegen Eintracht Frankfurt nicht dabei Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Konrad Laimer steht nicht im Spieltagskader des FC Bayern München.

Wie der deutsche Rekordmeister am Samstag kurzfristig bekanntgibt, verzichtet Trainer Vincent Kompany im Duell mit Eintracht Frankfurt auf den ÖFB-Star.

Demnach sei der Salzburger (28) aufgrund von "Belastungssteuerung" nicht berücksichtigt worden.

Gegenüber "DAZN" sagt Kompany im Vorfeld des Duells mit der Eintracht am Samstag: "Laimer hat diese Woche nicht voll trainiert. Das war für ihn die beste Entscheidung. Er sollte aber nächste Woche wieder dabei sein".

Im Jänner hatte der Austro-Allrounder einen Muskelfaserriss erlitten und drei Spiele verpasst.

Mehr zum Thema

"Das ist Crunchtime": BVB kann Titelkampf in Leipzig anheizen

"Das ist Crunchtime": BVB kann Titelkampf in Leipzig anheizen

Deutsche Bundesliga
Deutsche Bundesliga: ÖFB-Duo nähert sich Comeback an

Deutsche Bundesliga: ÖFB-Duo nähert sich Comeback an

Deutsche Bundesliga
Kein Sieger zwischen Mainz und Hamburg

Kein Sieger zwischen Mainz und Hamburg

Deutsche Bundesliga
"Sind auf einem Niveau angekommen..." - Harsche Kritik an Harnik

"Sind auf einem Niveau angekommen..." - Harsche Kritik an Harnik

Deutsche Bundesliga
Harnik mit scharfer Kritik an Eintracht-Coach: "Überheblich"

Harnik mit scharfer Kritik an Eintracht-Coach: "Überheblich"

Deutsche Bundesliga
8
Die 20 treffsichersten Österreicher der deutschen Bundesliga

Die 20 treffsichersten Österreicher der deutschen Bundesliga

International
17
Deutsche Bundesliga LIVE: Konferenz mit Köln - Hoffenheim

Deutsche Bundesliga LIVE: Konferenz mit Köln - Hoffenheim

Deutsche Bundesliga

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Konrad Laimer ÖFB-Legionäre FC Bayern München Eintracht Frankfurt