ℹ️ Konrad Laimer fehlt uns gegen Eintracht Frankfurt aufgrund von Belastungssteuerung.— FC Bayern München (@FCBayern) February 21, 2026
Endstand
3:22:0 , 1:2
-
Aleksandar Pavlovic
- Harry Kane
- Harry Kane
-
Jonathan Burkardt
-
Arnaud Kalimuendo
NEWS
Nicht im Kader! Laimer gegen Eintracht Frankfurt nicht dabei
Der ÖFB-Star scheint überraschend nicht im Spieltagskader für das Duell mit Eintracht Frankfurt auf. Das ist der Grund:
Konrad Laimer steht nicht im Spieltagskader des FC Bayern München.
Wie der deutsche Rekordmeister am Samstag kurzfristig bekanntgibt, verzichtet Trainer Vincent Kompany im Duell mit Eintracht Frankfurt auf den ÖFB-Star.
Demnach sei der Salzburger (28) aufgrund von "Belastungssteuerung" nicht berücksichtigt worden.
Gegenüber "DAZN" sagt Kompany im Vorfeld des Duells mit der Eintracht am Samstag: "Laimer hat diese Woche nicht voll trainiert. Das war für ihn die beste Entscheidung. Er sollte aber nächste Woche wieder dabei sein".
Im Jänner hatte der Austro-Allrounder einen Muskelfaserriss erlitten und drei Spiele verpasst.