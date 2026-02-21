"Sind auf einem Niveau angekommen..." - Harsche Kritik an Harnik

Martin Harnik hat im Podcast "Flatterball" zuletzt grenzwertige Aussagen über Neo-Eintracht-Frankfurt-Coach Albert Riera getätigt.

Den Spanier bezeichnete der 68-fache ÖFB-Teamspieler im Gespräch mit Ex-Fußballer Max Kruse als "extrem überheblich und selbstverliebt", er würde ihm "keinen Erfolg gönnen. Bei dem denke ich nur so: 'Okay, ihn sang- und klanglos untergehen zu sehen, wäre schon ganz witzig'", so der 38-Jährige.

In Frankfurt kommen diese Worte freilich nicht gut an. Grundsätzlich bestehe in Deutschland Meinungsfreiheit, "jeder kann sagen, was er denkt", so Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche bei "DAZN", aber:

"Ich finde, das ist zu viel und echt befremdlich, wenn ehemalige Spieler, die das Geschäft kennen, es witzig finden, wenn jemand scheitert. Da sind wir auf einem Niveau angekommen, wo ich mich frage: 'Wo soll das noch hinführen?'", schüttelt Krösche den Kopf.

Riera nimmt es cool

Auch in den sozialen Netzwerken setzt es harsche Kritik an Harnik. Der gebürtige Hamburger hat sich noch nicht weiter dazu geäußert.

Riera selbst geht mit Harniks Aussagen betont lässig um. Als in der Öffentlichkeit stehende Person werde es immer jemanden geben, der ihn nicht möge, so der Spanier schulterzuckend.

Außerdem: "Mich kann nur jemand verletzen, den ich liebe. Wenn ich dich nicht liebe, kannst du sagen, was du willst. Nur meine Frau, meine Kinder und meine Freunde können mich verletzen."