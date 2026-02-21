Deutsche Bundesliga: ÖFB-Duo nähert sich Comeback an

Der SC Freiburg und der FC St. Pauli dürfen sich über positive Nachrichten rund um zwei ÖFB-Legionäre freuen.

Philipp Lienhart und David Nemeth nahmen im Laufe der Woche zumindest teilweise am Mannschaftstraining teil.

Das verkündeten ihre jeweiligen Trainer Julian Schuster (SC Freiburg) und Alexander Blessin (FC St. Pauli) im Rahmen von Pressekonferenzen vor dem 23. Bundesliga-Spieltag.

Lienhart, dessen SC Freiburg am Sonntag auf Borussia Mönchengladbach trifft (ab 15:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>), nahm am Freitag erstmals wieder am Mannschaftstraining teil. Der 38-fache ÖFB-Teamspieler stand seit Mitte Dezember nur 45 Minuten am Feld. Wegen muskulärer Probleme und einer Bauchmuskelverletzung verpasste der Niederösterreicher zuletzt sechs Spieltage am Stück.

Coach Julian Schuster steigt dennoch auf die Bremse. Zwar habe es sich um ein "richtiges Training" gehandelt, die Intensität sei ob des anstehenden Spiels aber nicht besonders hoch gewesen.

Nemeths "Leidenszeit" bahnt sich ihrem Ende an

Mit David Nemeth kämpft sich außerdem ein Langzeitverletzter seinen Weg zurück.

Der 24-jährige Burgenländer hatte sich vor etwa sechs Monaten eine Muskelsehnenverletzung an den Adduktoren zugezogen und war seither außer Gefecht.

Am Mittwoch absolvierte der Innenverteidiger zumindest einen Teil des Mannschaftstrainings. Pauli-Coach Alexander Blessin sieht den achtfachen U21-Nationalspieler auf den letzten Metern einer langen "Leidenszeit". "Es geht darum, ihn langsam heranzuführen", sagte Blessin bei der Pressekonferenz.

Auch Einsätze in der U23-Mannschaft seien "ein Thema", um den ÖFB-Legionär über Spielpraxis wieder an die Bundesliga heranzuführen.