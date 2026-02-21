Fallrückzieher-Tor! Ilzers TSG lässt wichtige Punkte liegen

Am 23. Spieltag der deutschen Bundesliga kommt die TSG Hoffenheim beim 1. FC Köln nicht über ein 2:2 hinaus.

Während die Truppe des österreichischen Cheftrainers Christian Ilzer durch den Punktgewinn zumindest den dritten Tabellenplatz festigt, verbleibt Lukas Kwasnioks Elf auf Rang zwölf der Tabelle.

Köln trifft traumhaft, TSG gleicht aus

Vom Anpfiff weg übernehmen die Gäste die Kontrolle über das Spielgerät und verzeichnen über die gesamte Distanz deutlich mehr Ballbesitz.

Entgegen der optischen Überlegenheit der Kraichgauer zeigen sich die Hausherren jedoch äußerst effizient: Eine hohe Flanke in den Strafraum nimmt Ache per Fallrückzieher, der Ball senkt sich unhaltbar für Baumann ins linke Eck - Traumtor (15.)!

Hoffenheim reagiert mit wütenden Angriffen auf den Rückstand, kann diverse Standardsituationen aber zunächst nicht nutzen.

Erst unmittelbar vor dem Pausenpfiff belohnt sich die TSG für den betriebenen Aufwand, als Verteidiger Kabak nach Zuspiel von Albian Hajdari zum verdienten 1:1 trifft (45.).

Diesmal trifft die TSG zuerst

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Hoffenheim das aktivere Team und verzeichnet ein Plus an Torschüssen. Nach einer Stunde ist es Routinier Kramaric, der Ilzers Mannschaft per Kopfball in Front bringt.

Die Antwort der Kölner lässt jedoch nicht lange auf sich warten, denn nur drei Minuten später krönt El Mala seine Leistung nach Vorarbeit von Jakub Kaminski mit dem Treffer zum 2:2 (63.).

In der Schlussphase bringt Ilzer mit Alexander Prass einen weiteren Legionär für Wouter Burger (73.), der sich nahtlos einfügt, am Ergebnis aber nichts mehr ändert.

Während Kölns Keeper Marvin Schwäbe nach einer Behandlung weiterspielen kann, hat der eingewechselte Max Moerstedt in der Nachspielzeit den Sieg auf dem Kopf, sein Versuch wird jedoch geblockt.

Union feiert ersten Sieg 2026

Der 1. FC Union Berlin bezwingt Bayer Leverkusen mit 1:0 und beendet eine absolute Unserie.

Das Goldtor fällt bereits in der 28. Spielminute, als Khedira sich gegen Andrich durchsetzt und Keeper Blaswich keine Chance lässt (28.).

Die Berliner feiern im achten Spiel 2026 den ersten Sieg, verbessern sich damit vorübergehend auf Platz neun. Leverkusen verpasst dagegen den Sprung auf die Champions-League-Plätze und bleibt Sechster.