Kein Sieger zwischen Mainz und Hamburg

Mainz 05 und der Hamburger SV trennen sich zum Auftakt der 23. Runde in der deutschen Bundesliga 1:1.

Nadiem Amiri bringt die Hausherren kurz vor der Pause noch in Führung (42.). Im zweiten Spielabschnitt können die Gäste aus Hamburg aber zurückschlagen und gleichen dank Fabio Vieira aus (64.).

Am Ende ist Mainz dem Siegtreffer etwas näher, dieser will aber nicht mehr gelingen und so trennen sich die beiden Teams mit einem Remis. Mainz liegt damit vorerst auf Rang 13, der HSV ist Neunter.

Die ÖFB-Legionäre Stefan Poschund Phillipp Mwene spielen durch, Nikolas Veratschnig kommt in Minute 59.