Nummer fünf! Leverkusen präsentiert nächsten Neuzugang

Bayer 04 Leverkusen hat bereits den fünften Neuzugang in dieser Transferperiode unter Dach und Fach gebracht.

Abdoulaye Faye (20) wechselt von BK Häcken zum Vizemeister der deutschen Bundesliga. In der laufenden Allsvenskan-Saison kommt der Innenverteidiger auf sechs Startelfeinsätze.

Der Senegalese gilt eher als eine Aktie für die Zukunft. Wie "Sky" berichtet, werde der Spieler in Kürze wohl wieder ausgeliehen.

Nach Ibrahim Maza (21), Mark Flekken (32), Tim Oermann (21) und Axel Tape (17) ist Faye bereits der fünfte Neuzugang der Leverkusener in diesem Sommer. Das Transferfenster öffnet in Deutschland erst am 1. Juli 2025.

💬 Geschäftsführer Sport Simon #Rolfes: „Mit Abdoulaye Faye haben wir einen äußerst talentierten Abwehrspieler für uns gewonnen. Seine Verpflichtung ist ein Transfer mit Weitblick, Abdoulaye ist ein Versprechen für die Zukunft von Bayer 04.“

