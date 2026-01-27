NEWS

Comeback rückt näher: Laimer ist zurück am Platz

Der ÖFB-Star bestreitet zwei Wochen nach seiner Verletzung schon wieder einen Teil des Trainings.

Comeback rückt näher: Laimer ist zurück am Platz Foto: © GETTY
Gute Nachrichten für den FC Bayern München!

Wie die "Bild" berichtet, nahm Konrad Laimer am Dienstag wieder das Lauftraining auf - erstmals seit seinem Muskelfaserriss an der Wade am 14. Jänner gegen Köln.

Für das CL-Spiel gegen PSV Eindhoven (Mittwoch, ab 21.00 im LIVE-Ticker >>>) ist der ÖFB-Star natürlich noch keine Option. Laimers Rückkehr deutet sich aber schon langsam wieder an.

