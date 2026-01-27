NEWS
Comeback rückt näher: Laimer ist zurück am Platz
Der ÖFB-Star bestreitet zwei Wochen nach seiner Verletzung schon wieder einen Teil des Trainings.
Gute Nachrichten für den FC Bayern München!
Wie die "Bild" berichtet, nahm Konrad Laimer am Dienstag wieder das Lauftraining auf - erstmals seit seinem Muskelfaserriss an der Wade am 14. Jänner gegen Köln.
Für das CL-Spiel gegen PSV Eindhoven (Mittwoch, ab 21.00 im LIVE-Ticker >>>) ist der ÖFB-Star natürlich noch keine Option. Laimers Rückkehr deutet sich aber schon langsam wieder an.