Gute Nachrichten für den FC Bayern München!

Wie die "Bild" berichtet, nahm Konrad Laimer am Dienstag wieder das Lauftraining auf - erstmals seit seinem Muskelfaserriss an der Wade am 14. Jänner gegen Köln.

Für das CL-Spiel gegen PSV Eindhoven (Mittwoch, ab 21.00 im LIVE-Ticker >>>) ist der ÖFB-Star natürlich noch keine Option. Laimers Rückkehr deutet sich aber schon langsam wieder an.