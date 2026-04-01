Bei Werder Bremen steht mit Maximilian Wöber, Marco Friedl, Marco Grüll und Romano Schmid ein ÖFB-Quartett unter Vertrag.

Besonders viel Werder-Erfahrung haben die Akteure Friedl und Schmid. Ersterer ist mit über acht Jahren im Klub der dienstälteste Bremer Akteur im Kader.

Vertrag endet 2027

Romano Schmid folgt ihm mit über acht Jahren im Werder-Trikot, unterbrochen wurde dies nur von einer Leihe über eineinhalb Jahre beim WAC (2019–2020).

Der Vertrag des Steirers endet 2027 und eigentlich soll Schmid im Sommer bereit sein für den nächsten Schritt in seiner Karriere.

Werder will Schmid halten

An der Weser möchte man ihn aber gerne halten. "Wir würden sehr gerne mit ihm verlängern. Gespräche mit ihm haben noch nicht stattgefunden, wir werden sie in den nächsten Wochen suchen. Romano fühlt sich in Bremen sehr wohl und hat eine große Bedeutung für uns. Ich schätze ihn sehr", wird Geschäftsführer Clemens Fritz von der "Bild" zitiert.

Der Druck in Bremen ist aktuell maximal, wie auch Schmid selbst im Zuge des ÖFB-Lehrgangs klarmachte (Romano Schmid: Kurz weg von den Bremer Baustellen >>>).

Mit Platz 14 und 28 Punkten ist der Klub noch nicht gerettet, auf den Relegationsplatz hat man ein Polster von vier Punkten. Die Tabelle >>>