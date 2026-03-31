Deutscher Viertligist Halle fasst Anti-Red-Bull-Beschluss

Halle an der Saale und Leipzig liegen nicht weit auseinander. Das machte sich der Hallesche FC aus der deutschen Regionalliga Nordost vor wenigen Wochen zunutze, als die Temperaturen um die null Grad lagen.

Da die eigenen Rasenplätze nicht bespielbar gewesen sein sollen, trainierte der Viertligist Medienberichten zufolge am Trainingsgelände von RB Leipzig. Laut der "BILD" taten das auch Rot-Weiß Erfurt, Lok Leipzig und Chemie Leipzig.

Doch künftig wird der HFC nicht mehr mit RB Leipzig kooperieren.

Kontaktabbruch

Wie die "Mitteldeutsche Zeitung" und die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichten, fassten die anwesenden HFC-Mitglieder bei der Mitgliederversammlung am Sonntag einen Anti-Red-Bull-Beschluss.

Demnach soll es außerhalb von Pflichtspielen künftig keine sportliche Zusammenarbeit mehr mit RB Leipzig geben. Darunter fallen Testspiele, Einladungsturniere oder Trainingseinheiten auf dem Gelände der Leipziger.

Der Beschluss gilt sowohl für den Profi- als auch für den Nachwuchs- und Frauen-Bereich. Der Antrag sei unter großem Applaus beschlossen worden. Laut dem Portal "RBlive" umfasst der Red-Bull-Boykott auch den FC Red Bull Salzburg.

Fürth-Fans forderten Absage von Salzburg-Testspiel

Bundesligist RB Leipzig wollte sich auf dpa-Anfrage nicht dazu äußern.

Beim Halleschen FC spielen aktuell drei Ex-Leipziger. Auch Sportdirektor Daniel Meyer hat RB-Vergangenheit.

Der Hallesche FC ist momentan Zweiter der viertklassigen Regionalliga Nordost, hat aber nicht um eine Lizenz für die 3. Liga angesucht. Auf Tabellenführer Lok Leipzig fehlen acht Punkte.

Erst kürzlich haben Fans der SpVgg Greuther Fürth eine Absage des Testspiels gegen den FC Red Bull Salzburg gefordert. Der Test ging in der Länderspielpause dennoch über die Bühne, die "Bullen" gewannen mit 1:0 gegen den deutschen Zweitligisten.