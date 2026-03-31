England vergeigt WM-Test, keine Siege für ÖFB-Gegner

England kassiert in London gegen Japan eine 0:1-Heimniederlage.

Damit gelingt den "Three Lions" erstmals seit über eineinhalb Jahren kein eigenes Tor. Zuletzt blieb England beim EM-Gruppenspiel gegen Slowenien am 25. Juni 2024 torlos.

Premier-League-Legionär Kaoru Mitoma trifft im Konter (23.) und besorgt so Japans bereits fünften Sieg in Folge. Torjäger Harry Kane war bei den Engländern kurzfristig verletzt ausgefallen.

Die Niederlande proben beim 1:1 gegen Ecuador das Unterzahlspiel. Denzel Dumfries sieht bereits in der 12. Minute beim Stand von 1:0 für Oranje den roten Karton.

Norwegen mit Stürmerstar Erling Haaland und die Schweiz bieten dem Publikum in Oslo eine müde Nullnummer. Ägypten trotzt Spanien ebenfalls ein 0:0 ab.

Achtungserfolge für ÖFB-Gegner

Die Testspiele der österreichischen WM-Endrundengegner Algerien und Jordanien haben am Dienstag an neutralen Spielorten jeweils Unentschieden geendet.

Algerien trennt sich in Turin gegen WM-Teilnehmer Uruguay torlos. Jordanien erreicht gegen Nigeria in Antalya ein 2:2. Gruppenfavorit Argentinien testet in der Nacht auf Mittwoch in Buenos Aires gegen Sambia.

Die Jordanier, am 17. Juni in Santa Clara erster Gruppengegner der ÖFB-Elf, legen durch Mousa Tamari von Stade Rennes vor (19.). WM-Zuschauer Nigeria dreht die Partie noch vor der Pause (25., 41.). Mohammad Al Daoud (77.) trifft zum 2:2-Endstand.

In Turin hat Uruguay mehr vom Spiel und auch die besseren Chancen. Auffällig agieren die Algerier über ihre linke Seite, die der Dortmunder Ramy Bensebaini und Rayan Ait-Nouri von Manchester City beackern. Ex-Premier-League-Star Riyad Mahrez wird in der zweiten Hälfte eingewechselt.