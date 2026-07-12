Gegen Regionalligisten! Testspiel-Pleite für Querfeld und Trimmel

Union Berlin kommt in der Sommervorbereitung weiterhin nicht richtig auf Touren.

Der deutsche Bundesligist muss sich im Testspiel dem Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena mit 0:2 geschlagen geben und bleibt damit auch im zweiten Vorbereitungsspiel gegen einen Viertligisten ohne Sieg. Bereits am Donnerstag waren die "Eisernen" gegen den Chemnitzer FC nicht über ein 1:1 hinausgekommen.

ÖFB-Duo sorgt für Leistungssteigerung

Die Mannschaft von Neo-Coach Mauro Lustrinelli gerät bereits früh in Rückstand. Elias Loder trifft für Jena in der 11. Minute zur Führung.

Zur Pause bringt Lustrinelli unter anderem die beiden ÖFB-Legionäre Leopold Querfeld und Christopher Trimmel. Das Duo sorgt zwar für eine Leistungssteigerung der Berliner, am Spielstand ändert sich aber nichts.

Statt des Ausgleichs fällt in der Schlussphase die Entscheidung zugunsten des Regionalligisten. Kevin Lankford stellt in der 83. Minute auf 2:0 und fixiert damit die nächste Enttäuschung für Union in der laufenden Vorbereitung.

Pflichtspielstart erst Ende August

Allzu hoch zu bewerten ist die Niederlage allerdings nicht. Während Jena – ebenso wie der Chemnitzer FC – bereits in zwei Wochen in die Regionalliga-Saison startet, bestreitet Union Berlin sein erstes Pflichtspiel der Saison 2026/27 erst am 23. August im DFB-Pokal gegen Eintracht Braunschweig.