Bleibt Jürgen Klopp doch nicht Werbebotschafter von Red Bull?

Aktuell deutet alles darauf hin, dass Jürgen Klopp in Kürze einen Vertrag als neuer DFB-Teamchef bis nach der Weltmeisterschaft 2030 unterschreiben wird.

Gespräche zwischen der DFB-Führungsetage und dem ehemaligen Liverpool-Trainer sollen weit fortgeschritten sein, in der kommenden Woche sind dann noch Gespräche mit Klopps aktuellem Arbeitgeber Red Bull geplant.

Kein Markenbotschafter - aber Ratgeber?

Bis vor wenigen Tagen hieß es noch, dass der 59-Jährige dem österreichischen Getränkekonzern als Markenbotschafter erhalten bleiben könnte. Dem wird wohl nicht so sein, wie Sky-Reporter Florian Plettenberg am Sonntag berichtet.

Solche Ideen sollen nie Teil der Gespräche gewesen sein, heißt es. Der größte Wunsch von Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff sei es, dass Klopp mit seiner Expertise weiterhin als Ratgeber zur Verfügung stehe.

Weitere Details sollen aber in der kommenden Woche in New York geklärt werden. So oder so steht einer Rückkehr von Klopp auf die Trainerbank nicht mehr viel im Weg.