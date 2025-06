Weg frei für Salzburg? Lainer "endgültig auf dem Absprung"

Wechsel-Spekulationen rund um Gladbach-Legionär Stefan Lainer gibt es schon länger.

Bereits im Winter soll der 32-Jährige selbst seinen Abschied forciert haben, damals noch ohne Erfolg. Jetzt verdichten sich aber die Anzeichen, dass es im zweiten Anlauf mit einem Wechsel klappt. Wie der "kicker" berichtet, soll sich Lainer "endgültig auf dem Absprung" befinden.

Der Rechtsverteidiger hat seinen Stammplatz bei den "Fohlen" an Joe Scally verloren, in der abgelaufenen Saison stand er gerade einmal in sechs Spielen in der Startelf.

Lainer würde gewünschte Leader-Qualitäten mitbringen

Laut dem "kicker" sterbt der 39-fache österreichische Nationalspieler eine Rückkehr zum FC Red Bull Salzburg an.

Ein Transfer zu Lainers Ausbildungsverein würde durchaus Sinn ergeben: Nach dem Abgang von Leandro Morgalla in Richtung Bochum (zum Nachlesen >>>) hat der österreichische Vizemeister Bedarf auf dieser Position, zudem würde Lainer die gewünschten Leader-Qualitäten mitbringen.

Eine Einigung zwischen den beiden Vereinen wurde noch nicht erzielt, aber bei einem angemessenen Angebot wird Borussia Mönchengladbach den Österreicher wohl ziehen lassen. Bei einem Jahr Restvertrag können die "Fohlen" wohl nur mit einer geringen Ablösesumme rechnen.

