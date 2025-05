Fix! Salzburg-Akteur per Leihe zu Ex-Klub von Letsch

Beim FC Red Bull Salzburg ist der erste Abgang des Sommers perfekt!

Wie die Mozartstädter am Montag in einer Aussendung bekanntgeben, schließt sich Leandro Morgalla leihweise dem VfL Bochum an. Der Bundesliga-Absteiger sichert sich zudem eine Kaufoption.

Der 20-jährige Deutsche, der im Sommer 2023 in die Mozartstadt gewechselt war, soll sich bereits am Samstag von seinen Teamkollegen verabschiedet haben (zum Nachlesen >>>). Bereits am Nachmittag war der bevorstehende Leih-Wechsel zum VfL durchgesickert, einzig der Medizincheck stand noch aus.

Morgalla macht den umgekehrten Letsch

Der Rechtsverteidiger geht damit den umgekehrten Weg von Thomas Letsch, der nach seinem Engagement in Bochum nach Salzburg gewechselt ist. Dieter Hecking, der Trainer des VfL Bochum, soll ein großer Bewunderer von Morgalla sein, auch deshalb wollte der Spieler unbedingt zum Neo-Zweitligisten.

Der Abwehrspieler absolvierte insgesamt 27 Partien für den FC Red Bull Salzburg, aufgrund anhaltender Verletzungsprobleme konnte er sich jedoch nie nachhaltig als Stammspieler etablieren.

OFFIZIELL: Leandro Morgalla wechselt für die kommende Saison leihweise zum @VfLBochum1848eV in die zweite deutsche Bundesliga. Viel Erfolg, Leo! 🔴⚪️ pic.twitter.com/zfPtwpn5Iv — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) May 26, 2025