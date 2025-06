Salzburg präsentiert neue Auswärtswäsch'

Der FC Red Bull Salzburg hat sein neues Auswärtstrikot für die Saison 2025/26 präsentiert!

Wie die "Bullen" am Mittwoch zeigen, ist die neue Wäsch' in einem satten Dunkelblau gehalten, mit roten Akzenten an den Ärmelenden und am Kragen.

Unter dem Motto "Inspired by History. Made for the Future" hat man zudem ein Muster auf das Trikot gebracht, das die Festung Hohensalzburg miteinbezieht und das Wahrzeichen prominent auf der Auswärtsdress präsentiert.

Gemeinsam mit Ausrüster Puma will man so die Geschichte der Stadt repräsentieren. Das Trikot ist bereits im Fanshop der Mozartstädter erhältlich und kostet in der Replica-Version wie im Vorjahr 94,95 Euro.

Es werden sowohl Herren- als auch Frauen-Größen, sowie eine "Youth"-Version für Kinder und Jugendliche angeboten.

Unser neues Auswärtstrikot 😍 pic.twitter.com/9xG7kAKo0T — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) June 4, 2025

