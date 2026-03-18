Bekommt Florian Kainz in seiner letzten Profi-Saison beim 1. FC Köln noch einen neuen Cheftrainer?

Laut der "Bild" sitzt Lukas Kwasniok (44) beim "Effzeh" jedenfalls auf dem Schleudersitz.

Demnach soll das anstehende Derby-Duell mit Borussia Mönchengladbach zum "Job-Finale" für den polarisierenden Coach avancieren.

Pflichtsieg für Kainz und Co.

Nachdem die "Geißböcke" in den vergangenen sechs Bundesliga-Spielen nur zwei Punkte holten, ist der Vorsprung auf die Abstiegsränge auf einen Punkt geschrumpft.

Aktuell liegen Kainz und Co. auf Tabellenplatz 14. Am Samstag holte man beim HSV ein Unentschieden (1:1).

Bereits zuletzt hieß es, Kwasniok benötige mindestens vier Punkte aus den drei Spielen bis zur Länderspielpause, um seinen Posten behalten zu dürfen. Demnach bräuchte es am Samstag (ab 15:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) unbedingt drei Punkte.

Kwasniok ist seit Juli 2025 im Amt, sein Vertrag läuft bis Sommer 2028. Als potenzieller Nachfolger soll offenbar Co-Trainer René Wagner bereitstehen.