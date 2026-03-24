Silvan Widmer könnte über den Sommer hinaus beim FSV Mainz 05 bleiben.

Wie der "kicker" berichtet, planen die Rheinhessen, nach der Länderspielpause die Gespräche mit dem Routinier über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit aufzunehmen. Sein aktueller Vertrag am Bruchweg läuft in diesem Sommer aus.

Seit Landsmann Urs Fischer das Traineramt beim FSV Mainz 05 übernommen hat, ist der 33-Jährige auf der rechten Schiene wieder gesetzt. Im teaminternen Konkurrenzkampf mit ÖFB-Legionär Nikolas Veratschnig hatte er zuletzt klar die Nase vorne. Bei einer Vertragsverlängerung des 56-fachen Schweizer Nationalspielers dürften die Chancen des 23-jährigen Kärntners auf regelmäßige Einsatzzeiten zunehmend schwinden.

Mit Phillipp Mwene hat deren Pendant auf der linken Schiene seinen im Sommer auslaufenden Vertrag kürzlich verlängert. Alle Details >>>