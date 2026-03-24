Ex-BVB-Coach könnte spanischen Traditionsverein übernehmen

Edin Terzic könnte bald wieder auf einer Trainerbank Platz nehmen.

Wie "Sky" berichtet, soll sich der ehemalige BVB-Trainer in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Athletic Bilbao befinden. Bei den Basken soll Terzic Ernesto Valverde beerben. Der Spanier hat erst kürzlich seinen Abschied im Sommer angekündigt.

Zweiter deutscher Bilbao-Trainer

Für Terzic wäre es seine erste Trainer-Station im Ausland. Bisher hat er im Profibereich nur Borussia Dortmund trainiert.

Mit der Borussia gewann er einmal den DFB-Pokal, wurde einmal Vize-Meister und er führte den Klub ins Champions-League-Finale 2024, wo man sich Real Madrid geschlagen geben musste.

Bei Bilbao, die nur Spieler einsetzen, die bei einem baskischen Klub ausgebildet wurden, wäre Terzic der zweite deutsche Trainer. Jupp Heynckes trainierte den Traditionsverein in zwei Amtszeiten von 1992 bis 1994 und von 2001 bis 2003.