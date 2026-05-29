Konrad Laimer: Hoeneß soll sich aktiv einmischen

Der Vertrag von Konrad Laimer beim FC Bayern München läuft noch bis 2027. Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass der FC Bayern mit dem Spieler verlängern will.

Lange war davon die Rede, dass die beiden Parteien weit auseinander liegen würden. Ehrenpräsident Uli Hoeneß brachte nun aber offenbar Bewegung in die Sache. Vor Wochen machte er bei "DAZN" klar: "Er ist nicht Maradona!"

Hoeneß zeigt Wirkung

Laut "Sport1" habe Hoeneß sich auch aktiv in den Poker eingemischt und den Beratern rote Linien aufgezeigt.

Demnach dürfte das Lager um Laimer jetzt bereit sein, zu moderaten Erhöhungen zu verlängern, heißt es. Hoeneß habe Eindruck hinterlassen. Das Umfeld des Salzburgers habe offenbar nur die Möglichkeiten abgeklopft und keine knallharten Forderungen gestellt.

Nach dem Pokalfinale meinte auch Laimer gegenüber den Medien, dass er sich immer schon gut mit Hoeneß verstanden habe.