Stark! Gregoritsch mit Fairplay-Aktion

ÖFB-Angreifer Michael Gregoritsch glänzt am Samstag mit einer großen Fairplay-Geste.

Beim Gastspiel seines FC Augsburg beim Hamburger SV (Spielbericht>>>) rutscht der Steirer gegen Ende der ersten Halbzeit bei einem Angriff am gegnerischen Sechzehner weg, trifft Gegenspieler Fabio Vieira an der Ferse und kommt zu Fall.

Hauptschiedsrichter Deniz Aytekin erkennt fälschlicherweise ein Foulspiel des Hamburgers und entscheidet auf Freistoß für die Augsburger.

Gregoritsch, der sich in der Aktion leicht verletzt und an der Seitenlinie behandelt wird, holt Aytekin vor der Ausführung des Freistoßes zu sich und gibt zu, nicht gefoult worden zu sein.

Vieira sowie das gesamte Hamburger Heimpublikum applaudieren Gregoritsch für die Aktion, von Aytekin gibt es den Handshake.

Die Aktion im Video: