Mwene-Assists! Mainz erwischt Ilzers Hoffenheim eiskalt

Christian Ilzers TSG Hoffenheim ereilt am 28. Spieltag der Deutschen Bundesliga ein Rückschlag im Rennen um die Champions-League-Plätze.

In einem regelrechten ÖFB-Duell gegen den 1. FSV Mainz 05 unterliegen die Sinsheimer zuhause mit 1:2 und müssen RB Leipzig am vierten Platz auf drei Punkte davonziehen lassen.

Mwene mit zwei perfekten Flanken

Gewinnbringend für die Mainzer ist am Samstag die Kombination aus Phillipp Mwene und Phillip Tietz. Nach 13 Minuten taucht ÖFB-Legionär Mwene erstmals am linken Flügel auf und schlägt eine punktgenaue Flanke auf Tietz, die dieser per Kopf verwertet - 1:0 für die Gäste (13.).

Hoffenheim muss sich nur kurz schütteln und kommt sofort zum Ausgleich. ÖFB-Rechtsverteidiger Stefan Posch unterläuft ein Fehler bei einem Klärungsversuch, der Ball landet bei Fisnik Asllani und der stark aufgelegte Ex-Austrianer hämmert die Kugel per Latte zum 1:1 in die Maschen (23.).

Hoffenheim lässt daraufhin, unter anderem in Form von Alexander Prass, einige gute Chancen aus. So geht es mit dem 1:1 in die Pause.

Aus dieser kommt die TSG weniger leidenschaftlich heraus - und sie wird dafür bestraft. Mwene ist es wieder, der am linken Flügel zum einem starken Dribbling ansetzt und erneut eine perfekte Flanke zur Mitte bringt, wieder bedankt sich Tietz - 1:2 für Mainz (79.).

Wouter Burger scheitert kurz darauf an der Innenstange und damit am erneuten Ausgleich, so setzt es für Ilzers Hoffenheimer die zweite Niederlage en suite.

Mainz, wo Nikolas Veratschnig zur Pause kommt, bleibt im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen und hat trotz eines Horror-Saisonstarts als nun Neunter wohl nichts mehr mit dem Abstieg zu tun.

Baumgartner-Assist bei Leipzig-Sieg

Ein echtes ÖFB-Duell ist auch jenes zwischen Werder Bremen und RB Leipzig. Die "Roten Bullen" (mit Christoph Baumgartner, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald) gewinnen bei Werder (mit Marco Friedl, Romano Schmid und Marco Grüll) mit 2:1.

In einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel setzt sich schlussendlich die individuelle Leipziger Klasse durch. Das 1:0 geht auf die Kappe von Antonio Nusa. Der norwegische Shootingstar hat an der Strafraumkante etwas zu viel Platz und versenkt die Kugel überlegt und flach im kurzen Eck (15.).

Nach Seitenwechsel erkämpft sich Christoph Baumgartner den Ball am Sechzehner gegen Felix Agu und legt unabsichtlich für Romulo ab, der Brasilianer versenkt trocken (52.).

Die Bremer kämpfen bis zum Schluss und kommen noch zum Anschlusstreffer durch den eingewechselten Salim Musah (90.+4), zu mehr reicht es aber nicht mehr.

Gregoritsch-Fairplay-Aktion bleibt unbelohnt

Der Hamburger SV und der FC Augsburg teilen indes mit einem 1:1 die Punkte.

Arthur Chaves bringt die Augsburger nach 23. Minuten in Front, Ransford-Yeboah Königsdörffer gleicht das Spiel nach einer guten Stunde aus (60.).

Miro Muheim auf Hamburger Seite muss kurz danach nach einer Notbremse mit Rot vom Feld (64.). Die Überzahl können Michael Gregoritsch, der in Halbzeit eins mit einer Fairplay-Aktion glänzt, und Co. aber nicht mehr in einen Sieg ummünzen.

Der Steirer selbst scheitert aus nächster Nähe mit einem Stangenschuss (74.).

Als Zehnter bzw. Elfter befinden sich beide Mannschaften nach wie vor im Tabellenmittelfeld.