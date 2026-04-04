Last-Minute-Sieg! Wanners PSV schon fast Meister

Paul Wanner könnte kurz nach seinem ÖFB-Debüt den Meistertitel in der Eredivisie feiern.

Am 29. Spieltag gewinnt der Vorarlberger mit seiner PSV Eindhoven 4:3 gegen den FC Utrecht. Die PSV liegt zur Pause schon mit 0:2 zurück, kann dank eines Last-Minute-Treffers von Couhaib Driouech aber doch noch über den Heimsieg jubeln.

Der 20-Jährige macht die vollen 90 Minuten, ist aber an keinem der vier Treffer direkt beteiligt.

Damit liegen Wanner und Co. bereits 18 Punkte vor dem ersten Verfolger, Feyenoord Rotterdam. Kann Feyenoord am morgigen Sonntag nicht beim FC Volendam gewinnen, ist der PSV der 27. Meistertitel der Klubhistorie nicht mehr zu nehmen.