PSV Eindhoven PSV Eindhoven PSV FC Utrecht FC Utrecht FCU
Endstand
4:3
1:2 , 3:1
  • Ismael Saibari
  • Ismael Saibari
  • Guus Til
  • Couhaib Driouech
  • Artem Stepanov
  • Gjivai Zechiel
  • Jesper Karlsson
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Last-Minute-Sieg! Wanners PSV schon fast Meister

Die Eindhovener gewinnen eine wilde Partie gegen Utrecht und könnten schon am Sonntag niederländischer Meister werden. Paul Wanner spielt im Mittelfeld durch.

Last-Minute-Sieg! Wanners PSV schon fast Meister Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Paul Wanner könnte kurz nach seinem ÖFB-Debüt den Meistertitel in der Eredivisie feiern.

Am 29. Spieltag gewinnt der Vorarlberger mit seiner PSV Eindhoven 4:3 gegen den FC Utrecht. Die PSV liegt zur Pause schon mit 0:2 zurück, kann dank eines Last-Minute-Treffers von Couhaib Driouech aber doch noch über den Heimsieg jubeln.

Der 20-Jährige macht die vollen 90 Minuten, ist aber an keinem der vier Treffer direkt beteiligt.

Damit liegen Wanner und Co. bereits 18 Punkte vor dem ersten Verfolger, Feyenoord Rotterdam. Kann Feyenoord am morgigen Sonntag nicht beim FC Volendam gewinnen, ist der PSV der 27. Meistertitel der Klubhistorie nicht mehr zu nehmen.

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