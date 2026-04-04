Irre! Bayern dreht 0:2 in den Schlussminuten

Neun Tore in Leverkusen
Zu einem noch wilderen Torfestival kommt es parallel in Leverkusen. Die "Werkself" schlägt einen immer schwerer kriselnden VfL Wolfsburg mit 6:3.
Dabei erwischt Wolfsburg eigentlich eine gute erste Halbzeit. Jonas Wind bringt Patrick Wimmers "Wölfe" rasch in Führung (16.), nach Alejandro Grimaldos Ausgleich (30./FE) legen Joakim Maehle (31.) und Christian Eriksen (38./FE) zum 3:1 aus Gästesicht nach.
Leverkusen kommt aber noch vor der Pause durch Grimaldo nochmal heran (44.).
Die zweite Hälfte gehört dann ganz den Hausherren: Patrick Schick sorgt für den Ausgleich (53./FE), dann geht die Post ab. Edmond Tapsoba (68.), Ibrahim Maza (73.) und Malick Tillman (90.+6) sorgen schlussendlich noch für einen deutlichen Sieg für die Leverkusener, die als Sechster weiterhin von der Champions League träumen dürfen.
Wolfsburg droht als Vorletzter, langsam den Anschluss an den Relegationsrang zu verlieren.
Gladbach enttäuscht gegen den Stockletzten
Auch Borussia Mönchengladbach wird seine Abstiegssorgen nicht los. Zuhause gegen den abgeschlagenen Letzten, den 1. FC Heidenheim, kommen die "Fohlen" nur zu einem 2:2.
Youngster Wael Mohya bringt Gladbach zwar früh in Führung (16.), Patrick Mainka (26.) und Marnon Busch (64.) drehen die Partie allerdings zugunsten der Heidenheimer.
Franck Honorat besorgt Gladbach immerhin noch einen Punktgewinn (74.).
ÖFB-Legionäre im Einsatz:
Philipp Lienhart (SC Freiburg) - 90 Minuten
Konrad Laimer (FC Bayern) - ab der 56. Minute
Patrick Wimmer (Wolfsburg) - bis zur 66. Minute
Kevin Stöger (Gladbach) - bis zur 63. Minute
Matthias Honsak (Heidenheim) - bis zur 62. Minute