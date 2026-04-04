SC Freiburg SC Freiburg SCF FC Bayern München FC Bayern München FCB
Endstand
2:3
0:0 , 2:3
  • Johan Manzambi
  • Lucas Höler
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Irre! Bayern dreht 0:2 in den Schlussminuten

Die Münchner holen sich trotz eines Rückstands noch einen späten Sieg in Freiburg und bleiben damit unantastbar.

Irre! Bayern dreht 0:2 in den Schlussminuten Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Bayern München jubelt am 28. Spieltag der Deutschen Bundesliga über einen unglaublichen 3:2-Erfolg beim SC Freiburg.

Dabei müssen die Bayern unmittelbar nach einer torlosen ersten Hälfte einen 0:1-Rückstand hinnehmen. Johan Manzbami trifft aus 25 Metern zur Führung der Heimischen (46.).

Zudem erhöht Lucas Höler nach einem Stellungsfehler von Bayern-Torhüter Manuel Neuer bei einem Eckball zum 2:0 (71.).

Unglaubliche Schlussphase

In der Schlussphase starten die furiosen Münchner eine unglaubliche Aufholjagd. Zunächst kann Tom Bischof per Distanzschuss verkürzen (81.).

Daraufhin wird der Druck des Rekordmeisters höher. Bischof sorgt danach per Doppelpack für den 2:2-Ausgleich (90.+2). Die Münchner schnüren Freiburg zu diesem Zeitpunkt ein, der eingewechselte Konrad Laimer vergibt eine riesige Chance (90.+7).

Wenige Sekunden vor dem Ende gelingt Lennart Karl dann tatsächlich noch der umjubelte Siegestreffer (90+9.).

Damit holen sich die Bayern als souveräner Tabellenführer drei späte Zähler in Freiburg und sind wohl nicht mehr zu stoppen.

Neun Tore in Leverkusen

Zu einem noch wilderen Torfestival kommt es parallel in Leverkusen. Die "Werkself" schlägt einen immer schwerer kriselnden VfL Wolfsburg mit 6:3.

Dabei erwischt Wolfsburg eigentlich eine gute erste Halbzeit. Jonas Wind bringt Patrick Wimmers "Wölfe" rasch in Führung (16.), nach Alejandro Grimaldos Ausgleich (30./FE) legen Joakim Maehle (31.) und Christian Eriksen (38./FE) zum 3:1 aus Gästesicht nach.

Leverkusen kommt aber noch vor der Pause durch Grimaldo nochmal heran (44.).

Die zweite Hälfte gehört dann ganz den Hausherren: Patrick Schick sorgt für den Ausgleich (53./FE), dann geht die Post ab. Edmond Tapsoba (68.), Ibrahim Maza (73.) und Malick Tillman (90.+6) sorgen schlussendlich noch für einen deutlichen Sieg für die Leverkusener, die als Sechster weiterhin von der Champions League träumen dürfen.

Wolfsburg droht als Vorletzter, langsam den Anschluss an den Relegationsrang zu verlieren.

Gladbach enttäuscht gegen den Stockletzten

Auch Borussia Mönchengladbach wird seine Abstiegssorgen nicht los. Zuhause gegen den abgeschlagenen Letzten, den 1. FC Heidenheim, kommen die "Fohlen" nur zu einem 2:2.

Youngster Wael Mohya bringt Gladbach zwar früh in Führung (16.), Patrick Mainka (26.) und Marnon Busch (64.) drehen die Partie allerdings zugunsten der Heidenheimer.

Franck Honorat besorgt Gladbach immerhin noch einen Punktgewinn (74.).

ÖFB-Legionäre im Einsatz:

Philipp Lienhart (SC Freiburg) - 90 Minuten

Konrad Laimer (FC Bayern) - ab der 56. Minute

Patrick Wimmer (Wolfsburg) - bis zur 66. Minute

Kevin Stöger (Gladbach) - bis zur 63. Minute

Matthias Honsak (Heidenheim) - bis zur 62. Minute

Mehr zum Thema

Deutsche Bundesliga LIVE: Konferenz mit Freiburg - FC Bayern

Deutsche Bundesliga LIVE: Konferenz mit Freiburg - FC Bayern

Deutsche Bundesliga
Auch gegen Real? Bayern muss ohne Superstar Kane auskommen

Auch gegen Real? Bayern muss ohne Superstar Kane auskommen

Deutsche Bundesliga
2
Mwene-Assists! Mainz erwischt Ilzers Hoffenheim eiskalt

Mwene-Assists! Mainz erwischt Ilzers Hoffenheim eiskalt

Deutsche Bundesliga
1
Stark! Gregoritsch mit Fairplay-Aktion

Stark! Gregoritsch mit Fairplay-Aktion

Deutsche Bundesliga
7
Als Diaz-Backup: Leihspieler rückt in Bayern-Fokus

Als Diaz-Backup: Leihspieler rückt in Bayern-Fokus

Deutsche Bundesliga
Deutscher WM-Kandidat musste operiert werden

Deutscher WM-Kandidat musste operiert werden

Deutsche Bundesliga
Großer Rückschlag! Real kassiert eine Pleite im Meisterkampf

Großer Rückschlag! Real kassiert eine Pleite im Meisterkampf

La Liga

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Bayer 04 Leverkusen VfL Wolfsburg Borussia Mönchengladbach 1. FC Heidenheim SC Freiburg FC Bayern München UEFA Champions League Gladbach Kevin Stöger Manuel Neuer Patrick Wimmer Konrad Laimer Philipp Lienhart München Leverkusen Joakim Maehle Christian Eriksen Mönchengladbach Ibrahim Maza Lucas Joakim Maehle Lennart Karl ÖFB-Legionäre