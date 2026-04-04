Irre! Bayern dreht 0:2 in den Schlussminuten

Der FC Bayern München jubelt am 28. Spieltag der Deutschen Bundesliga über einen unglaublichen 3:2-Erfolg beim SC Freiburg.

Dabei müssen die Bayern unmittelbar nach einer torlosen ersten Hälfte einen 0:1-Rückstand hinnehmen. Johan Manzbami trifft aus 25 Metern zur Führung der Heimischen (46.).

Zudem erhöht Lucas Höler nach einem Stellungsfehler von Bayern-Torhüter Manuel Neuer bei einem Eckball zum 2:0 (71.).

Unglaubliche Schlussphase

In der Schlussphase starten die furiosen Münchner eine unglaubliche Aufholjagd. Zunächst kann Tom Bischof per Distanzschuss verkürzen (81.).

Daraufhin wird der Druck des Rekordmeisters höher. Bischof sorgt danach per Doppelpack für den 2:2-Ausgleich (90.+2). Die Münchner schnüren Freiburg zu diesem Zeitpunkt ein, der eingewechselte Konrad Laimer vergibt eine riesige Chance (90.+7).

Wenige Sekunden vor dem Ende gelingt Lennart Karl dann tatsächlich noch der umjubelte Siegestreffer (90+9.).

Damit holen sich die Bayern als souveräner Tabellenführer drei späte Zähler in Freiburg und sind wohl nicht mehr zu stoppen.