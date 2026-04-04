RCD Mallorca RCD Mallorca MAL Real Madrid Real Madrid RMA
Endstand
2:1
1:0 , 1:1
  • Manu Morlanes
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Großer Rückschlag! Real kassiert eine Pleite im Meisterkampf

Die "Königlichen" beziehen auf Mallorca eine ganz bittere Auswärtspleite. Ein später Ausgleich von Militao ist schlussendlich nicht genug.

Großer Rückschlag! Real kassiert eine Pleite im Meisterkampf Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Real Madrid muss sich am 30. Spieltag von La Liga beim RCD Mallorca mit 1:2 geschlagen geben.

Somit verpatzen die "Königlichen" die Generalprobe vor dem anstehenden CL-Viertelfinale am Dienstag gegen den FC Bayern München.

Mallorca schockt die Real-Stars vor dem Seitenwechsel

Real übernimmt auf Mallorca nach etwa 20 Minuten die Spielkontrolle, über eine Halbzeitführung dürfen sich aber die Gastgeber freuen.

Eine defensive Unachtsamkeit der Madrilenen nutzt Manu Morlanes nach einer Flanke von der rechten Seite zum überraschenden 1:0 aus (41.).

Daraufhin bleibt Real tonangebend, aber nicht zwingend genug. Trotzdem gelingt der Ausgleich: Eder Militao köpft den Hauptstadtklub in der Schlussphase zum 1:1-Ausgleich (88.).

Später Nackenschlag für die "Königlichen" im Meisterrennen

Doch die Heimischen dürfen schließlich doch noch jubeln. Der kosovarische Nationalspieler Vedat Murigi sorgt in der Nachspielzeit für den 2:1-Heimerfolg für die abstiegsbedrohten Mallorquiner (90.+1.).

ÖFB-Star David Alaba bleibt bei der Auswärtspleite ohne Einsatzminuten.

Für Real ist es nach dem CL-Aufstieg über Manchester City und dem Derbysieg gegen Atletico ein ganz bitterer Rückschlag. Barcelona könnte am Samstagabend im Schlager bei Atletico die Tabellenführung auf sieben Punkte ausbauen (im LIVE-Ticker ab 21:00 Uhr).

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