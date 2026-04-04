Als Diaz-Backup: Leihspieler rückt in Bayern-Fokus

Der FC Bayern befindet sich bereits in den Transferplanungen für die kommende Saison.

Dabei wollen die Münchner ihrem seit dieser Saison geltenden Ansatz treu bleiben, hohe Millionenbeträge nur noch für absolute Topspieler auszugeben und übrige Kaderplätze mit eigenen Talenten zu besetzen.

Eine Zukunft in München könnte deswegen laut "transfermarkt.de" überraschend Arijon Ibrahimovic haben. Der 20-Jährige ist derzeit vom FC Bayern bis Saisonende an den 1. FC Heidenheim verliehen, konnte dort in dieser Saison durchaus auf sich aufmerksam machen und war einer der wenigen Lichtblicke im Team von Frank Schmidt.

Backup für Luis Diaz?

Auch Bayern-Cheftrainer Vincent Kompany soll die Entwicklung des Eigengewächs' verfolgt haben und mit dieser zufrieden sein - weswegen Ibrahimovic im Sommer an die Säbener Straße zurückkehren könnte. Dort könnte er als Backup am linken Flügel für Luis Diaz fungieren.

Was noch für den 20-Jährigen spricht: Er ist offensiv flexibel einsetzbar, kann auch im Sturmzentrum, als hängende Spitze sowie im offensiven Mittelfeld und auf der rechten Außenbahn spielen. Eine Entscheidung soll in den kommenden Wochen fallen.

Spielte schon für Lazio Rom

Ob Ibrahimovic, der in dieser Saison auf 25 Bundesligaspiele kommt, überhaupt nach München zurückkehren will, ist noch nicht klar. Eine Rückkehr zum deutschen Rekordmeister würde für ihn weniger Spielzeit bedeuten, das Interesse am Offensivspieler soll zudem groß sein.

In der Vergangenheit kickte der zweifache DFB-U21-Nationalspieler schon leihweise für Lazio Rom und Frosinone in Italien. Sein Vertrag beim FC Bayern, für den er insgesamt vier Mal auf dem Platz stand, läuft noch bis 2027.