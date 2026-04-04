Deutscher WM-Kandidat musste operiert werden

Bittere Nachrichten für Eintracht Frankfurt!

Wie Albert Riera, der Trainer der Hessen am Freitag bestätigt, wird Frankfurt in dieser Saison aller Voraussicht nach nicht mehr auf Nnamdi Collins zurückgreifen können.

Der 22-jährige Innenverteidiger zog sich am vergangenen Bundesliga-Spieltag gegen Mainz 05 eine Verletzung am Sprunggelenk zu und musste operiert werden.

Collins sei "so gut wie raus für den Rest der Saison", so Riera.

DFB-Debüt im vergangenen September

Der Trainer weiter: "Er hat eine ähnliche Verletzung wie Rasmus Kristensen am Sprunggelenk. Er hatte dann eine Operation und wenn es nicht das Saison-Aus ist, dann zumindest fast. Es wird schwierig, dass er die letzten Spiele noch spielen kann. Es kann ein Wunder geben. Wunder passieren, aber er wurde operiert. Deshalb wird es schwierig."

Bitter ist die Nachricht auch für Collins persönlich, der im vergangenen September im WM-Quali-Match gegen die Slowakei für das deutsche Nationalteam debütieren durfte. Die Aussichten auf eine WM-Teilnahme gehen aufgrund der Verletzung nun jedoch gegen Null.