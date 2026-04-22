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Schicker steht vor Verlängerung mit zwei Foda-Schützlingen

Das Arbeitspapier zweier Leistungsträger wird um ein weiteres Jahr ausgedehnt. Beide Spieler sind im vergangenen Sommertransferfenster zum Klub gestoßen.

Schicker steht vor Verlängerung mit zwei Foda-Schützlingen Foto: © GEPA
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Die TSG 1899 Hoffenheim kann langfristig auf die Dienste von Leon Avdullahu und Albian Hajdari bauen.

Wie der "kicker" berichtet, stehen die beiden kosovarischen Nationalspieler unmittelbar vor einer vorzeitigen Vertragsverlängerung. Das neue Arbeitspapier soll bis 2030 gültig sein.

Die Vertragsverlängerung kann als Bekenntnis zur TSG gewertet werden, ein Abgang im kommenden Sommer ist damit wohl nahezu ausgeschlossen. Mittelfeldspieler Avdullahu ist mit 30 Pflichtspielen für die Mannschaft von Christian Ilzer ebenso wenig aus dem Erfolgsteam wegzudenken wie Hajdari, der auf 27 Pflichtspiele für die Sinsheimer kommt.

Auch im Nationalteam ist das Duo gesetzt. Unter Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda haben die beiden jeweils fünf Pflichtspiele absolviert. Die entscheidenden Playoff-Spiele um die WM-Teilnahme verpasste Avdullahu jedoch verletzungsbedingt.

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